В Одесской области запрещен выход в Черное море маломерных плавсредств

Соответствующее решение принято в связи со сложной ситуацией в Черном и Азовском морях после захвата российскими военнослужащими украинских моряков и кораблей в районе Керченского пролива.

В Одессе и Одесской области с 1 декабря запрещен выход в Черное море маломерных плавсредств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины, учитывая сложную ситуацию в Черном и Азовском морях, захват российскими военнослужащими украинских моряков и кораблей, в отношении граждан Украины и сейчас возможны подобные провокации.

Отмечается, что навигация маломерных плавсредств на водных объектах закрыта с 1 декабря, и выход на воду на маломерных плавсредствах запрещается.

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Подчеркивается, что граждане должны придерживаться соответствующих требований постановления Кабинета министров «О пограничном режиме» и приказа МВД Украины «Об утверждении дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах».

Как сообщал УНИАН, в связи с агрессивными действиями России, которая захватила три украинских военных корабля в районе Керченского пролива, 26 ноября Верховная Рада утвердила указ президента о введении военного положения в ряде областей Украины на 30 дней.

Военное положение введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории до 26 декабря.