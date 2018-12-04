Журналистка рассказала вопиющие факты об экспертизах Зайцевой - фигурантки кровавого ДТП в Харькове

Если будет заключение о наркотическом состоянии, это отягощающие обстоятельства для Зайцевой, а следовательно, судья вынужден будет давать ей максимальные 10 лет.

Судебно-медицинскому эксперту не передали ни одного документа о найденных опиатах или осмотре наркологом фигурантки ДТП в Харькове Елены Зайцевой.

Об этом на своей странице в Facebook написала журналистка Татьяна Доцяк.

"Это значит, им просто не из чего было делать вывод - они об этом и написали в судебно-медицинской экспертизе. Это значит, что все это делалось следователями еще во время следствия. Это значит, что прокурор не мог этого не видеть, но почему-то не вернул недоделанные экспертизы обратно. Ни во время следствия, ни во время суда", - подчеркнула она.

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По словам журналистки, у прокурора была возможность исправиться на прошлом заседании и поддержать ходатайство адвоката второго фигуранта аварии Дронова о новой экспертизе, на которую наконец предоставить все документы и объективно установить - было ли состояние наркотического опьянения.

"Но прокурор был против. Как и адвокаты Зайцевой. Представитель потерпевших Лариса Матвеева поддержала", - рассказала Доцяк.

"Киевляне готовы сделать экспертизу за 10 дней максимум. Если будет заключение о наркотическом состоянии, это отягощающие обстоятельства для Зайцевой, а значит, судья вынужден будет давать ей максимальные 10 лет", - подчеркнула журналистка.

Во вторник, 4 декабря, суд должен определиться, назначать ли экспертизу.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.