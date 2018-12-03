Участница "Танцев со звездами" разделась для мужского глянца (фото)

Женственность, сексуальность и сногсшибательную фигуру Леся Никитюк продемонстрировала в смелой фотосессии для журнала XXL.

Во время проекта «Танцы со звездами» Влад Яма, Монатик и Екатерина Кухар частенько критиковали Лесю Никитюк за отсутствие легкости и пластичности.

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Но несмотря на постоянные замечания, Лесе удалось попасть в финал проекта. Ежедневные тренировки в хореографическом зале не только научили Никитюк двигаться на паркете и подтянули все мышцы, но и сделали Никитюк более уверенной в себе.

Женственность, сексуальность и сногсшибательную фигуру Леся Никитюк продемонстрировала в смелой фотосессии для журнала XXL.

Как сообщал УНИАН, победителем шоу ''Танцы со звездами" на канале "1+1" стала пара Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Второе место заняли Леся Никитюк и Макс Ежов, третье - Иракли Макацария и Яна Заец.