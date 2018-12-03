В обращении юрфирм в ВР в поддержку законопроекта Порошенко об адвокатуре увидели след АП

Обращение юрфирм к ВРУ о поддержке законопроекта Порошенко об адвокатуре является неприкрытым давлением со стороны Администрации президента.

Адвокат Евгений Солодко считает, что обращение более 20 ведущих юридических фирм к депутатам Верховной Рады с просьбой поддержать законопроект президента Петра Порошенко об адвокатуре и адвокатской деятельности № 9055, которое рассылается Администрацией Президента, является неприкрытым давлением.

Об этом он сказал в комментарии Українським Новинам.

"Это ненормально, это давление в неприкрытой форме. При этом, Администрация Президента делает вид, что НААУ (Национальная ассоциация адвокатов) не существует и ее мнением принципиально не интересуется. Более того, даже поверхностный взгляд на юрфирмы, которые подписали обращение, свидетельствует о том, что государство в том или ином виде является их клиентом либо бывшие сотрудники/партнеры этих компаний являются публичными лицами государства", - считает он.

По его словам, в качестве основного проводника законопроекта 9055, исходя из действий и заявлений, выбрана Администрация Президента.

"Только неясно, это позиция всей ассоциации или отдельных ее членов, которые действуют от ее имени. При этом профильная профессиональная ассоциация адвокатов бессовестно оставлена вне этого законопроектного процесса", - подчеркнул юрист.

Как сообщали Українські Новини, Совет адвокатов призвал парламент не принимать законопроект №9055 под влиянием манипуляций.

Член Европейской комиссии за демократию через право ( "Венецианской комиссии"), председатель правления общественной организации (ОО) "За демократию через право" Марина Ставнийчук заявила, что предложенный к рассмотрению Верховной Рады Украины Администрацией Президента законопроект №9055 об адвокатской деятельности содержит угрозы потери гарантированных прав на независимость адвокатуры и адвокатское самоуправление.