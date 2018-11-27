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"Моя любовь и поддержка России": скандал вокруг известного украинского танцора разгорелся с новой силой (фото)

14:55, 27 ноября 2018
Общество
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Скандал вокруг Полунина не утихает / фото instagram.com/sergeipolunin

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"Добро должно быть такое же агрессивное, как и зло!!! Моя любовь и поддержка России. Любовь победит все", - подписал Полунин опубликованный снимок, на котором также видна татуировка на его груди - с Путиным.

В комментариях пользователи сети выразили свое разочарование постом танцора, некоторые перешли на откровенные оскорбления: "Яркий пример дауна без мозгов", "Это не украинец, это позор", "Зачем Путина?".

Ранее известный на весь мир украинский балетный танцор и актер Сергей Полунин набил себе татуировку с президентом России Владимиром Путиным и похвастался этим в Instagram. На опубликованном фото на левой руке можно было увидеть набитый большой герб Украины.

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Теги: #Путин#скандал#украинские танцоры