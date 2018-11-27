"Сложно, но жизненно" - о домашнем насилии в совместном спектакле UNFPA Украина и Дикого театра

UNFPA, Фонд ООН в области народонаселения и Дикий театр покажут спектакль “Женщина, сядь” в шести украинских городах. С 1 по 5 декабря театральную постановку увидят в Харькове, Мариуполе, Херсоне, Одессе и Львове. 25 ноября, в день старта глобальной кампании “16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия” состоялся первый предпремьерный показ в Киеве.

Постановка “Женщина, сядь” автора Наталии Блок в постановке Максима Голенка, основана на реальных событиях и рассказывает историю обычной украинской семьи, которая прошла путь от счастья до ненависти. В спектакле обращается внимание на стереотипы, терпимость к насилию и социальные нормы, которые заставляют женщин терпеть насилие. Постановка есть частью информационной кампании “Разорви круг”.

“Кампания “Розорви круг” направлена на то, чтобы в украинском обществе любое проявление домашнего насилия вызывало неприятие и возмущение. Во время спектакля именно такие эмоции переживает зритель, став свидетелем жизни одной из миллиона женщин, которые столкнулись с этой проблемой” - говорит заместитель Представителя Фонда ООН в области народонаселения, Павел Замостьян.

Вход на спектакль бесплатный после онлайн-регистрации. Все зрители до и после спектакля проходят анкетирование, которое позволит проанализировать, какое впечатление спектакль произвел на зрителей.

“В некоторые театры ходят, чтобы убежать от реальности. В дикий театр ходят, чтобы с ней встретиться. Это очень жестокая постановка, но в ней не больше жестокости, чем в жизни. Она очень реалистична, поскольку основана на реальных событиях, этот спектакль может травмировать, но мы осознанно создаем проект, чтобы менять зрителей” - говорит основательница Дикого театра Ярослава Кравченко.

Узнать больше о спектакле в регионах и зарегистрироваться можно здесь: https://www.facebook.com/UNFPA.Ukraine .

Дополнительная информация:

Информационная кампания "Разорви круг" продолжается с 2015 года и является частью масштабной программы "Комплексный подход к решению проблемы насилия в отношении женщин и девушек в Украине", которая реализуется совместно с Министерством социальной политики и при поддержке правительств Великобритании, Канады и Эстонии.

Глобальная кампания "16 дней активизма против гендерно обусловленного насилия в Украине" - кампания, которая проводится ежегодно. Она начинается 25 ноября, с Международного дня ликвидации насилия в отношении женщин, и продолжается до 10 декабря, Дня прав человека.

«Дикий театр" - независимый украинский театр, созданный в 2016 году. Работает с остросоциальными темами и современными авторами, имеет репутацию радикального и провокационного театра.