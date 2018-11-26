Ранения легкие, состояние стабильное: мать одного из раненых моряков рассказала о его состоянии

Последний раз женщина видела сына, когда он пошел подписывать контракт с ВМС ВСУ.

Раненый во время захвата Россией украинских судов моряк ВМС ВСУ Андрей Эйдер получил легкие ранения, его состояние сейчас стабильное.

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Как сообщает «Громадське», об этом журналистам рассказала мать Андрея – Евгения Эйдер. По ее словам, последний раз она видела сына, когда он пошел подписывать контракт с ВМС ВСУ.

В последнее время они общались в телефонном режиме и в Facebook. О ранении сына женщина узнала утром 26 ноября от российской журналистки из Москвы.

«Я так же владею информацией, как и все — из открытых источников. Информация из российских СМИ и некоторая информация подтверждена через наши связи. Впервые мне о ранении сына сообщила российская журналистка Из Москвы сегодня утром. Я знаю, что он ранен, лежит в Керчи, ранения легкие, состояние стабильное. Последний раз видела его, когда он пошел подписывать контракт. Мы живем в разных городах, он в Одессе, а мы в Ивано-Франковской области. С ним общались в фейсбуке чаще», — отметила Эйдер.

По ее словам, она держит связь с украинскими военными.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября российский пограничный корабль протаранил буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Корабли Военно-морских сил ВСУ в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров «Бердянск» и «Никополь» и рейдового буксира «Яны Капу» осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

В командовании ВМС отметили, что о намерении осуществлять переход заранее было проинформировано согласно международным нормам с целью обеспечения безопасности судоходства. Однако, как отмечает украинская сторона, вопреки Конвенции ООН по морскому праву и договору между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, пограничный корабль РФ «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, потерян спасательный плот.

В результате нападения три военных судна ВМС Украины были захвачены вместе с экипажами. 23 моряка находятся в плену, трое из них – в больнице.