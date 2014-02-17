Найденные в Киеве гильзы от патронов могли быть не боевыми - польский производитель

Найденные в центре Киева гильзы от патронов с маркировкой польского производителя FAM Pionki не могут однозначно свидетельствовать о том, что у них внутри были боевые патроны.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше заявил представитель польской компании, отказавшийся назвать свое имя.

"Если вы говорите о фотографии, которую я тоже видел, то это была пустая гильза, что было внутри, трудно сказать", - отметил он, комментируя обнародованное фото гильз патронов польского производителя .

Он отметил, что одна и та же гильза может использоваться для производства различного типа патронов: от шумопредупредительных до боевых.

Собеседник агентства также сообщил, что FAM Pionki не продавала боевые патроны украинскому Министерству внутренних дел, не исключив, что службы могли закупить их у посредников.

"Кто-то мог покупать у ваших оптовиков и дилеров и продавать это службам. Что-то подобное могло иметь место. В то же время мы непосредственно никогда не продавали", - сказал он.

Он добавил, что компания продает в Украине преимущественно охотничьи патроны.

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Представитель компании также сказал, что патроны LFT 6,8, о которых написали журналисты на основании фото найденных гильз, является разновидностью охотничьих патронов, которые могут использоваться для охоты на небольших животных.

Собеседник агентства отметил, что эти патроны отличаются от классических охотничьих тем, что в них пульки меньшего диаметра шарики, но их больше в патроне.

Одновременно он отметил, что патроны используют также правоохранители, отметив, что их покупает польская полиция, но не уточнил, с какой целью.

"Это так называемая специальная амуниция, о ее назначении надо спрашивать у служб, которые их используют", - сказал он.

Как сообщалось, при разборки баррикад на улице Грушевского в Киеве на месте дислокации силовиков журналисты обнаружили гильзы от патронов к ружьям 12-го калибра.

В частности, как написал польский журналист Петр Андрусечко на страницах издания Nowa Europa Wschodnia, «самыми интересными были кучи гильз от боеприпасов, использованных «Беркутом» во время битвы на Грушевского. Их количество (сотни, если не тысячи) указывает на масштабы применения оружия».

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Всего обнаружили четыре типа патронов иностранного производства, отличающиеся по цвету, отметил польский журналист.

Красные гильзы от патронов производства французской компании Spartan, оранжевые - чешской фирмы Sellier&Bellot, белые - без опознавательных надписей, но журналисты из США определили, что они - американского производства, а синие - польской фирмы FAM Pionki.

«А теперь самое главное, на (сайте) FAM Pionki среди моделей боеприпасов, синие патроны находятся в разделе «Специальные боеприпасы - боевые патроны», обозначены символом LFT-6.8 (12-й калибр) . В патроне 12 свинцовых дробинок», - пишет Андрусечко.

Фотогалерея "После "Беркута" на Грушевского нашли гильзы от боевых патронов"