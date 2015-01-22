Днепр-1: на Луганщине партизаны взорвали поезд, который вывозил в Россию уголь

16:49, 22 января 2015
Общество
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Ночью партизанский отряд, который координирует полк "Днепр-1", взорвал грузовой поезд, которым террористы перевозили уголь на территорию Российской Федерации.

Партизаны разрушили один из каналов вывоза угля в Россию

Об этом информирует пресс-служба полка "Днепр-1".

"Полностью уничтожены два вагона и часть железной дороги на станции Красная Могила, вблизи г.Свердловск, Луганской области. Таким образом, разрушено железнодорожное сообщение между югом Луганской области и РФ", - говорится в сообщении.

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Post by Батальон Днепр-1.
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