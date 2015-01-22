Днепр-1: на Луганщине партизаны взорвали поезд, который вывозил в Россию уголь

Ночью партизанский отряд, который координирует полк "Днепр-1", взорвал грузовой поезд, которым террористы перевозили уголь на территорию Российской Федерации.

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