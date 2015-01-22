Днепр-1: на Луганщине партизаны взорвали поезд, который вывозил в Россию уголь
16:49, 22 января 2015Общество
8879 0
Ночью партизанский отряд, который координирует полк "Днепр-1", взорвал грузовой поезд, которым террористы перевозили уголь на территорию Российской Федерации.
Партизаны разрушили один из каналов вывоза угля в Россию / Фото УНИАН
Об этом информирует пресс-служба полка "Днепр-1".
"Полностью уничтожены два вагона и часть железной дороги на станции Красная Могила, вблизи г.Свердловск, Луганской области. Таким образом, разрушено железнодорожное сообщение между югом Луганской области и РФ", - говорится в сообщении.
Читайте такжеОтчет ОБСЕ: украинско-российскую границу пересекают люди в форме, Россия продолжает воровать угольФакты массового вывоза украинского угля в Россию фиксировала, в частности, наблюдательная миссия ОБСЕ.
Post by Батальон Днепр-1.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter