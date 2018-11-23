Черная пятница в Украине: как не попасть в руки мошенников

Грандиозные скидки, распродажи и акции обещают покупателям 23 ноября - именно в этот день в Украине состоится Черная пятница 2018.

23 ноября в Украине состоится Черная пятница – это день массовых распродаж и скидок. С каждым годом к акции приобщаются все больше магазинов.

По данным Black Friday Global, около 88% украинцев знает о Черной пятнице, а треть из них собирается воспользоваться скидками в этот день.

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Но далеко не все продавцы действительно готовы снижать цены. Поэтому они придумывают хитрые схемы, цель которых – обмануть покупателя. УНИАН приводит топ-5 видов мошенничества в Черную пятницу.

Ненастоящее понижение цены

Эксперты YouControl выделили самые распространенные схемы обмана покупателей во время всемирной распродажи.

Одна из самых распространенных схем, которой пользуются не только в Черную пятницу – ненастоящее понижение цены.

Суть в том, что накануне распродажи, магазин поднимает цены на товар. То, что вчера стоило 100 грн, сегодня стоит 130 грн, а в Черную пятницу будет стоить те же сто гривен, или даже больше. Если покупатель не обращал внимание на цену данного товара за месяц-неделю до распродажи, он не может знать о мошенничестве. Эта схема замечена даже на такой крупной платформе, как Amazon.

Обман и "приманки"

Магазины привлекают клиентов хорошим предложением. Например, дешевой зимней курткой для ребенка. Когда покупатель "повелся" на приманку и пришел в магазин, ему говорят, что этот товар уже распродан.

Тогда продавец начинает вас утешать и предлагать аналогичные товары. Очень часто даже "лучше" тех, которые вы хотели купить, но они оказываются дороже. Здесь работает психологический момент - вы уже настроились что-то купить, морально потратили деньги, а вам говорят, что вы не можете этого сделать. И подменяют объект вашего желания.

В таких случаях нужно попробовать сохранить самообладание и вспомнить о том, что это мошенничество. К тому же, мужчины в основном более рационально подходят к покупкам. Можно посоветоваться с мужем, братом, отцом или другом.

Предзаказ товара по сниженной цене

Крупные компании часто предлагают покупателям сделать предзаказ товара по сниженной цене. Так они понимают, какой спрос на товар, обеспечивают его необходимое количество. Кроме того, товар по низкой цене раскупают быстрее и компании нужны гарантии. Поэтому она часто берет предоплату по предзаказу. В основном это 10-15% от стоимости товара.

Во время Черной пятницы у покупателей возникает некая эйфория, азарт, и заманить его на хорошую скидку даже по предоплате становится проще. А если еще рядом с товаром идет обратный отсчет до окончания акции, то шансы получить деньги раньше товара еще возрастают.

Но существует риск, что после оплаты части от стоимости товара, вы его не получите вообще. Поэтому стоит отдать предпочтение вариантам с наложенным платежом.

Важный текст мелким шрифтом

Еще одна очень распространенная схема, которой пользуются всегда – важный текст мелким шрифтом. Во время шопинговой эйфории в Черную пятницу, это идеальные вариант обмана.

Важная информация о доставке, обмене, гарантии на товар, сроках акции или скидках обозначается где-то в уголке мелким шрифтом. Расчет исключительно на невнимательность. Поэтому "исследуйте" страницу товара и сайта на наличие таких скрытых условий, почитайте правила ресурса и конкретного продавцf прежде, чем покупать товар.

Ловушки для ваших данных

В Черную пятницу многие гоняются за скидками, теряя бдительность. А другие создают киберловушки для первых. Интернет-мошенники могут присылать письма с выгодными предложениями на почту, или СМС на телефон, или создавать целые сайты с "самими низкими ценами".

Так можно получить вирус, который украдет ваши пароли и данные платежных карт. Или позвонить по выгодному предложению, а там входящие звонки стоят 100 грн за минуту. Или попасть на "колон" известного сайта и самостоятельно перечислить деньги мошенникам.

Не открывайте спам и подозрительную почту, особенно если вы не подписаны на рассылку компании. Обратите внимание на дату создания сайта (очень часто в самом низу страницы указан год создания). Читайте отзывы о сайте или продавце у которого хотите купить товар.

Еще несколько советов, которые помогут вам сохранить ваши деньги в Черную пятницу:

Даже при больших скидках не покупайте некачественные вещи. Вероятно, вы зря потратите деньги. Во время распродаж остерегайтесь товаров, которые нельзя вернуть обратно.

Не покупайте на распродажах одежду не по размеру. Такая покупка может никогда не понадобиться вам в будущем. Новомодная техника. Вы наверняка не найдете качественные и одновременно дешевые телефоны или телевизоры последних моделей. Не тратьте на это время.

Эксперты отмечают, что для того, чтобы в Черную пятницу не купить ничего лишнего, лучше заранее составить список необходимых вещей.

Традиционно, для того чтобы пользователь мог ориентироваться среди этого многообразия и не пропустить ничего интересного, их соберут на специальном проекте Черная Пятница 2018 (с предварительным списком магазинов можно ознакомиться уже сейчас, он ежедневно обновляется).