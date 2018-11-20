Черная пятница: каких скидок ждать украинцам от магазинов

Грандиозные скидки обещают покупателям 23 ноября - именно в этот день в Украине состоится Черная пятница 2018.

Черная пятница 2018 в Украине начнется 23 ноября. Это мероприятие будет происходить в Украине шестой год подряд и за это время собрало большую армию поклонников среди потребителей. О приближении Черной пятницы многие магазины объявили еще в начале месяца.

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Настоящий ценопад обещают покупателям 23 ноября - именно в этот день в Украине состоится Черная пятница 2018.

В течение 3 суток в рамках Черной пятницы можно будет купить со скидкой товары практически любой категории – бытовую технику, мебель, электронику, одежда и обувь, детские товары и товары для дома, аксессуары, подарки, товары для отдыха и спорта и многое другое.

В акции участвуют как торговые центры, так и интернет-магазины:

ТРЦ Sky Mall

Кроме скидок от всех магазинов ТРЦ, 23 ноября в программе – розыгрыш призов от партнеров, магазинов и выступления Артема Пивоварова, ALYOSHA и Sonya Kay.

В 20.00 пройдет розыгрыш нового Iphone XS от магазина Алло.

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо совершить покупку от 500 грн одним чеком в любом магазине ТРЦ SkyMall (кроме Ашан) в период с 12.11- 23.11.18. Зарегистрировать его на инфостойке 23 ноября с 17.00 и прийти на розыгрыш.

ТРЦ Gulliver

С 23 по 25 ноября на покупателей ждут максимальные скидки и выгодные предложения от всех брендов. Также организаторы подготовили много розыгрышей и подарков.

ТРЦ Караван

В ТРЦ Караван обещают скидки 70% на любимые бренды. Традиционные акции пройдут в пятницу 30 ноября. Организаторы обещают приятные сюрпризы, интересные конкурсы, скидки и яркие эмоции.

ТРЦ Ocean Plaza

С 23 по 25 ноября в ТРЦ ожидаются скидки до 70%, яркая концертная программа и тематические фотозоны.

В конце праздника пройдет розыгрыш 10 гаджетов от сети супермаркетов электроники АЛЛО. Разыгрываться будут Apple iPhone XS и Apple iPhone X, ноутбук MacBook Air, часы Apple Watch и Apple IPad New.

Чтобы принять участие в розыгрыше необходимо с 05.11 по 23.11 сделать покупки на сумму от 1000 грн. (Одним или максимум двумя чеками от 500 грн.), зарегистрировать чек на стойке регистрации до 20.00 23.11 и прийти в 21.00 к главной сцене (при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность).

ТРЦ Dream Town

23.11 для гостей ТРЦ выступят MELOVIN, Constantine и Денис Реконвальд. Их концерт ожидается в Dream Town 1.

Певица TAYANNA выступит в Dream Town, 2. Детей также ждет сюрприз - на концерте для них будет играть первый украинский бойз-бэнд D-side band.

Также билеты на каток, автодром, роллердром, боулинг, бильярд, джунгли, 7D, батут можно приобрести со скидкой 50% с 12.00 до 19.00.

Кроме концертов и развлечений гостей ждут традиционные скидки до 80%.

Comfy

Тут 23 ноября будут предлагаться скидки на товары – до 80%.

Эльдорадо

Здесь черная пятница уже стартовала и продлится до 25 ноября. Технику можно приобрести со скидкой до 70%.

Фокстрот

До 22 ноября в магазине проходит репетиция Черной пятницы. Здесь действуют скидки 50%. 23 ноября покупателей ждут скидки побольше.

Розетка

Распродажи со скидкой до 90% стартуют в 00.00 утра 23 ноября. Онлайн-покупателям рекомендуют уже сегодня подобрать товары и положить их в корзину, а в пятницу оплатить их, получив скидку.

ТРЦ Космополит

В этом торгово-развлекательном центре обещают скидки до 70%, конкурс детской моды Autumn look, розыгрыш подарков, который запланирован на 18-00, а также шумную вечеринку, которая начнется в 16-00. Хедлайнером станет DJ Daddy J – открытие фестиваля Белые ночи.

ТРЦ РайON

Черная пятница здесь именуется черным weekend. Скидки достигнут 70%, а за покупки на сумму более 500 грн гостям подарят вешалку для домашнего гардероба. И обязательно сделайте фото на память в веселой фотозоне – Одень меня.

ТЦ Пирамида

В торговом центре на Позняках цены в черную пятницу снизятся до 60%. Кроме того, среди покупателей разыграют ценный приз – акустическую систему Marshall Loudspeaker Stanmore.

ТРЦ Komod

В торговом центре на Левобережной, кроме скидок до 70%, в Черную пятницу подготовили особенную программу – серию увлекательных бьюти мастер-классов, в том числе авторский мастер-класс по имиджу и стилю Цвет в стиле от life&style блогера Марии Пион.

ТРЦ New Way

В большом ТРЦ на Харьковском Черная пятница стала черной неделей. Уже сейчас там скидки до 70%.

Традиционно, для того чтобы пользователь мог ориентироваться среди этого многообразия и не пропустить ничего интересного, их соберут на специальном проекте Черная Пятница 2018 (с предварительным списком магазинов можно ознакомиться уже сейчас, он ежедневно обновляется).