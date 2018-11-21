Со скорбью, слезами и цветами: украинцы почтили память погибших на Аллее героев Небесной сотни (фоторепортаж)

Память погибших героев уже почтили на Аллее героев Небесной сотни.

Украина отмечает День достоинства и свободы.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Именно сегодня, 5 лет назад, бывший премьер Азаров заявил, что Украина не будет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это вывело украинцев на мирный протест. Четыре года назад президент своим указом назначил 21 ноября Днем достоинства и свободы.

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Память погибших героев уже почтили на Аллее героев Небесной сотни.

Люди начали приходить с цветами с самого утра, однако позже приехали руководители страны, из-за которых обычных людей не пускали ко временному мемориалу.

Позже, когда сняли ограждение, люди смогли продолжить чествование, также был проведен поминальный молебен.