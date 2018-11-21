Со скорбью, слезами и цветами: украинцы почтили память погибших на Аллее героев Небесной сотни (фоторепортаж)
Украина отмечает День достоинства и свободы.
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Именно сегодня, 5 лет назад, бывший премьер Азаров заявил, что Украина не будет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Это вывело украинцев на мирный протест. Четыре года назад президент своим указом назначил 21 ноября Днем достоинства и свободы.
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Память погибших героев уже почтили на Аллее героев Небесной сотни.
Люди начали приходить с цветами с самого утра, однако позже приехали руководители страны, из-за которых обычных людей не пускали ко временному мемориалу.
Позже, когда сняли ограждение, люди смогли продолжить чествование, также был проведен поминальный молебен.