Скандал с передачей Лавры: активисты планируют устроить митинг под стенами Почаевского горсовета (видео)

В горсовете будут рассматривать вопрос о передаче трех земельных участков вокруг Свято-Успенской Лавры из коммунальной собственности церкви МП.

Активисты планируют устроить протест под стенами Почаевского горсовета. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеНа Тернопольщине полиция открыла дело из-за передачи УПЦ МП Почаевской лавры В горсовете будут рассматривать вопрос о передаче трех земельных участков вокруг Свято-Успенской Лавры из коммунальной собственности церкви МП. Накануне активисты обнародовали видео, на котором якобы монах Почаевской Лавры предлагает пол тысячи евро депутату горсовета за позитивное голосование.

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