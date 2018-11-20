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Скандал с передачей Лавры: активисты планируют устроить митинг под стенами Почаевского горсовета (видео)

13:11, 20 ноября 2018
Общество
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В горсовете будут рассматривать вопрос о передаче трех земельных участков вокруг Свято-Успенской Лавры из коммунальной собственности церкви МП.

Накануне активисты обнародовали видео, на котором якобы монах Почаевской Лавры предлагает пол тысячи евро депутату горсовета за позитивное голосование.

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Теги: #митинги#Лавра