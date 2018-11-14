Украинских работников в Германии за год увеличилось на 10%

В Германии проживают 138 тысяч украинских граждан.

По данным на март 2018 года, около 43 тысяч украинских граждан в Германии имеют официальную работу и платят обязательные социальные взносы.

Об этом говорится в ответе Федерального министерства труда Германии на запрос Deutsche Welle.

"По сравнению с мартом 2017 года наблюдается рост на 4 тысячи человек, то есть на 10 процентов", - отмечается в сообщении. В марте 2013 года этот показатель составлял лишь 29 тысяч человек.

Читайте такжеВ Польше подсчитали, какую зарплату получают украинские заробитчане

В Германии проживают 138 тысяч украинских граждан. По данным немецкого статистического ведомства, по состоянию на конец 2017 года в целом в ФРГ проживало 88 тысяч женщин и 50 тысяч мужчин, которые имеют гражданство Украины. Почти 13,5 тысячи украинцев в Германии - несовершеннолетние, 23,5 тысячи - старше 65 лет.

Средний возраст составляет 42-43 года, больше половины - женатые, но лишь каждый третий из них - с гражданином или гражданкой Германии. Средняя продолжительность проживания в Германии составляет 11,5 лет. Вид на жительство в ФРГ имеют 78,5 тысячи граждан Украины.

По 2017 год в Германию на жительство въехали 11,8 тысячи украинцев, уехали отсюда или умерли - почти 10 тысяч.

Напомним, в Польше работодатели боятся выезда украинцев в Германии. Поэтому, чтобы удержать украинского работника, по словам Пачки, польские работодатели начали улучшать условия труда украинцев. Уже сейчас, кроме зарплаты, они предлагают различные бонусы.