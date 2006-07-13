Газпром снова пугает Европу Украиной

Российское ОАО «Газпром» не хотел бы, чтобы в отношениях с Украиной повторился кризис, аналогичный событиям минувшей зимы.

Об этом заявил в интервью французской газете «Фигаро-экономи» заместитель председателя правления концерна «Газпром» Александр МЕДВЕДЕВ, сообщает ИТАР-ТАСС.

«Нынешняя ситуация нас беспокоит, так как Украина запаздывает с заполнением подземных хранилищ газом, предназначенным для использования в зимний период», - сказал А.МЕДВЕДЕВ. По его данным, на 15 июня в хранилища на Украине было закачено лишь 3,6 млрд. кубометра газа, «тогда как там к началу октября должно находиться как минимум 16 млрд.».

«Если нынешние темпы заполнения газохранилищ сохранятся, у Украины возникнут очень серьезные проблемы, которые могут сказаться на экспорте российского газа, ибо история с несанкционированным отбором газа рискует вновь повторится, что нанесет ущерб нашим европейским клиентам», - подчеркнул А.МЕДВЕДЕВ.

Зампредправления концерна «Газпром» сообщил, что «в настоящее время, стремясь обеспечить энергетическую безопасность Европы, мы начали сами, через компании «РосУкрЭнерго» и «Укргаз-Энерго» заполнять подземные газохранилища в Украине».

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства топлива и энергетики Украины, по состоянию на 12 июля Украина закачала в подземные хранилища газа (ПХГ) 7,1 млрд. кубометров природного газа.

Всего до конца года в ПХГ будет закачано 16,4 млрд. кубометров природного газа, что достаточно для стабильной работы экономики государства в осенне-зимний период и обеспечения надежного транзита газа в страны Западной Европы, отметили в пресс-службе министерства, отметив, что существует договоренность о закачке в ПХГ дополнительно 2 млрд. кубометров газа.