Краматорск и Славянск оказались под артобстрелом: есть погибшие и раненые - СМИ

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, сообщают "Подробности".

"Краматорск вздрагивает. Забрасывают жестко. Есть погибшие и раненые. Ясногорка под плотным огнем", - пишут они. По словам местных жителей, идет обстрел пригорода из установок "Град", в основном реактивные снаряды упали неподалеку от реки 2-я Беленькая, краями обстрела зацепило поселки Веселый и Красногорка, пострадало до 30 домов частного сектора.

Читайте такжеСелезнев: Боевики продолжают обстреливать жилые районы Славянска и Краматорска

"Сейчас идет и не прекращается вот уже около двух часов артобстрел - в Старый город пока не попадалось", - отмечают очевидцы.

При этом, по словам местных жителей, в среду до обеда обстрел города не велся. Около 17-00 артиллерия возобновила свою работу, в результате повреждены промышленный газопровод в районе Станкобуд, оптовая база "Сладкая жизнь", автомобильная газовая заправка и супермаркеты. На заправке погиб водитель АЗЛК 2141.

В то же время террористы продолжают обстрел Славянска. В свою очередь, по словам очевидцев, работает и украинская артиллерия. В Славянске до сих пор нет света, воды, отмечаются перебои со связью. Ранее в Краматорске расстреляли маршрутку с мирными жителями. 7 человек погибли, трое ранены. Микроавтобус изрешетили в 8 утра. Горожане как раз ехали на работу. Кроме того, в результате массированного обстрела центральных районов Краматорска погибли по меньшей мере 6 человек, есть также раненые.

В то же время силы антитеррористической операции восстановили контроль над пунктом пропуска "Должанский" Луганской области и восстановили его работу. Старый Караван и Брусовка после спецоперации также полностью перешли к силовикам. Также Нацгвардия установила контроль над населенным пунктом Закотне.