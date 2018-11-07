Погром лагеря ромов в Киеве: суд отменил подозрение координатору С14 Мазуру

В прокуратуре пояснили, что решение суда касалось не сути подозрения, а процедуры ее вручения.

Суд отменил сообщение о подозрении в погроме лагеря ромов на Лысой горе в Киеве координатору праворадикальной организации С14 Сергею Мазуру.

Об этом сообщил адвокат Мазура Виктор Мороз, передает "Украинская правда".

"Суд 30 октября удовлетворил наше ходатайство. Сообщение о подозрении Мазуру отменено", - сказал адвокат.

Как сообщили в прокуратуре Киева, они уже подали апелляцию на это решение, и на 11 ноября назначено заседание.

Вместе с тем представитель прокуратуры Надежда Максимец пояснила, что решение суда касалось не сути подозрения, а процедуры ее вручения. Суд решил, что во время осуществления уведомление о подозрении имели место нарушения.

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"Сейчас в апелляционном суде будем настаивать, что подозрение было вручено с соблюдением действующего законодательства", – сказала пресс-секретарь прокуратуры.

В свою очередь Мороз заверил, что они будут обжаловать и новое подозрение, если такое будет.

Напомним, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали лагерь ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

В полиции заявили, что расследуют уголовное производство по двум статьям – «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также «хулиганство» УКУ.

10 июля пользователи Facebook сообщили, что полиция проводит обыск в квартире одного из координаторов праворадикальной организации С14 Сергея Мазура в Борисполе. Впоследствии в полиции заявили, что одному из участников погрома лагеря ромов объявлено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц. Речь шла о Мазуре.