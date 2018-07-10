Одному из координаторов C14 объявлено о подозрении из-за погрома табора ромов в Киеве

Речь идет об одном из активистов праворадикальной организации С14 Сергее Мазуре, в квартире которого сегодня правоохранители пыталась провести обыск.

Одному из участников погрома табора ромов в Голосеевском лесопарке объявлено о подозрении в хулиганстве.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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«В ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселения лиц на Лысой горе в Голосеевском районе столицы одному из фигурантов объявили о подозрении по части 2 статьи 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Следователями готовится представление в суд об избрании мужчине меры пресечения», сообщили в полиции.

Источник в полиции Киева проинформировал УНИАН, что речь идет об одном из активистов праворадикальной организации С14 Сергее Мазуре, в квартире которого сегодня правоохранители пыталась провести обыск.

Как видно из стрима, активисты помешали полицейским провести следственные действия.

Как сообщал УНИАН, 21 апреля активисты праворадикальной организации C14 разогнали табор ромов на Лысой горе в Голосеевском районе Киева.

В полиции заявили, что расследуют уголовное производство по двум статьям - «умышленное повреждение имущества путем поджога», а также - «хулиганство» УК.

Сегодня, 10 июля, пользователи Facebook сообщили, что полиция проводит обыск в квартире одного из координаторов праворадикальной организации С14 Мазура в Борисполе.

Возле дома Мазура собирались около 50 активистов.