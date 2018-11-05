Журналисты нашли на Буковине тайную резиденцию главы УПЦ МП Онуфрия (видео)

В 2014 году, после начала войны, в родном селе главы УПЦ МП местная община, несмотря на все влияние митрополита Онуфрия в Корытном, захотела выйти из-под юрисдикции Московского Патриархата.

Село Корытное в Черновицкой области, в предгорье Карпат. Вроде ничем не выделяется среди других - такие же не проездные дороги и одинаковые для горцев ежедневные заботы.

Но у этого села есть одна уникальная особенность - здесь родился человек, которого знает каждый, говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Говорят, среди четырех детей Владимира Березовского Орест был самым шустрым. Поэтому никто из друзей и родственников и не подозревал, что вырастет из него влиятельный деятель Русской Православной церкви, постоянный член синода РПЦ и глава Украинской церкви Московского Патриархата - митрополит Онуфрий.

Здесь в Корытном и до сих пор живут его родственники и друзья детства. Но мы приехали на родину руководителя УПЦ МП потому что хотим знать не его монашескую историю. А понять является ли глава УПЦ Московского патриархата безраздельным духовным пастырем хотя бы для собственного села. И что думают односельчане о его любви к его Альма-матер, России и Московской Церкви.

"То, что мы молимся за русский народ, за Россию – то это есть заповедь Христа", - уверяет Онуфрий.

Дед Иван житель Корытного. Он рос рядом с Орестом Березовским, а получилось, что катался на лыжах с самим митрополитом Онуфрием. В беседке во время обеденного перекуса он рассказывает о самом известном человеке села. "Он очень добрый. А раньше был озорной, он пошел учиться в Загорск. То и все", - рассказывает Иван Зозуля.

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И тут же выдает неожиданную информацию. Дедушка рассказывает, что в 2014 году, после начала войны, в родном селе главы УПЦ МП местная община, несмотря на все влияние митрополита Онуфрия в Корытном, захотела выйти из-под юрисдикции Московского Патриархата. Основали общину Киевского и собрали 1200 подписей и это притом, что в селе живет около 2 с половиной тысяч вместе с детьми. Однако в храм людям так и не дали зайти. Это была бы не просто потеря здания для Онуфрия, а потеря лица. Чтобы не провоцировать конфликт - половина селян начала строительство новой церкви.

Дед Иван рассказывает, что в их селе есть и московская, и украинская церковь. Да и сам он сдавал деньги на строительство новой. Народ же построил новый храм, без всяких спонсоров. Теперь в воскресенье каждый может выбрать, где молиться - там, где поминают московского Кирилла или вселенского патриарха Варфоломея.

Анна ходит в церковь, которая осталась под юрисдикцией Московского Патриархата. Немного путается в терминах и канонах, но искренне любит Онуфрия. Говорит - он помогает и местной церкви и дома престарелых.

"-Когда в 2014 году здесь образовалась община Киевского патриархата, вы думали переходить? - Нет. Не думала. Мы держимся своей церкви, которая создана святым апостолом. Иисусом Христом. Есть свои каноны церкви, которые должен соблюдать. Это нельзя так. Одна вера, одно крещение должно быть", - отвечает жительница села Корытное Анна Головач.

А то что, ее церковный лидер, имеет московское начальство, считает Божьим промыслом. Да и не существенно это все мирское, говорит госпожа Анна, потому что миру уже скоро конец. "Это уже последние времена приходят. Вы не думайте, что это все так просто. Господь уже не согласен терпеть наши... А что будет? Или рано или поздно будет конец света!", - уверяет женщина.

Если и конец, то явно не для второй половины села, которая взялась довести до ума собственную церковь. Местный священник Киевского Патриархата рассказывает, что огромный храм возвели буквально за пару лет на пожертвования крестьян. Сейчас должны перейти уже к отделочным работам.

"За средства людей, ибо таких крупных спонсоров, которые принесли средства на строительство, таких не было. Это все жители села", - рассказывает священник храма УПЦ КП отец Петр. Впрочем, как бы там не было - Корытное пример мирного сосуществования двух православных конфессий.

Дмитрий Головач - одноклассник Онуфрия и просит передать ему привет. О конфликте Донбассе он говорит, что виноваты в этом руководители России и Украины, а Путина благодарит, что не бомбил его село.

"Дай бог, чтобы все такие были, такие как он, то был бы мир и не было бы никакой войны, - рассказывает Дмитрий о митрополите Онуфрие. Когда митрополит приезжает в село, они частенько говорят. Онуфрий спрашивает о грибах.

Свою малую родину Онуфрий не забывает. В частности, день рождения Онуфрий традиционно отмечает на родной Буковине.

Перед тем, как митрополита Онуфрия избрали настоятелем УПЦ МП, он служил на Буковине. Был руководителем Черновицкой епархии. "В частном секторе на окраине города рядом с парком есть огражденная большая территория. Ни названия улиц, ни номера дома не увидишь. Но хозяина выдает отделка - ворота и окна в огромных крестах. А от нечистой силы здесь есть агрессивная охрана", - говорится в сюжете.

На вопрос, есть ли Онуфрий дома, охрана отвечает отрицательно. Дальше слова у них заканчиваются и к нам для полного понимания ситуации выпускают пса.

Даже в Черновцах о существовании резиденции митрополита почти никому не известно. Размах владений поражает. Аскетизм - это то, чего вы здесь не увидите. Живет митрополит в главном доме, который имеет три уровня. Он выполнен в европейском стиле. Рядом тоже не маленький двухэтажный гостевой дом.

В архитектурном ансамбле еще 5 зданий неизвестного назначения. Все здесь подчинено одному замыслу и говорит о том, что поработал над резиденцией хороший архитектор и использовал для отделки не дешевые материалы.

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Участок Онуфрия граничит с другим домовладением с просто огромной территорией - тут тебе и вертолетная площадка и даже часовня для замаливания грехов. А вот под белым куполом, говорят, разместился водный комплекс с бассейном. Здесь тоже есть двухэтажный дом с огромной террасой и неизвестное подземное сооружение, которое напоминает винный погреб.

Эти два участка, по данным ТСН, принадлежат настоятелю УПЦ МП митрополиту Онуфрию. И всем этим он пользуется, когда приезжает в Черновцы. Здесь он принимает гостей. Но кто именно помог монаху-аскету стать владельцем этой солидной резиденции. Поговаривают, что это все подарил иерарху УПЦ МП такой себе черновицкий бизнесмен Юрий Кушнир.

На вопрос откуда такие деньги и насколько чистые когда-то прозрачно намекал генпрокурор Юрий Луценко. "Эти две группировки "Слонов", "Кушниров" и помельче группировки контрабандистов, должны понять – времена безнаказанности прошли, или разоружение, или противостояние с целым весом государства", - заявлял он.

Онуфрий и Кушнир постоянно встречаются - и в Черновцах, и на Афоне.

Наше присутствие возле хоромов Онуфрия заставила его охрану уже не пугать нас собаками, а мешать съемкам физически. В какой-то момент пришлось даже вызвать полицию. Только под присмотром патрульных, которые охраняли нас от церковных охранников, мы закончили съемку.

"Гоже ли монаху иметь такие кельи отвечать не мне. Но судя из нравов российского руководства, а Кирилл в России имеет огромные поместья, самолеты и роскошные яхты, на которые его верующие неспособны заработать работая всю жизнь - митрополит Онуфрий просто делает то, что поддерживает его патриарх", - подытоживается в сюжете.