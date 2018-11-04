В крымских санаториях детей одевают в военную форму (фото)
18:08, 04 ноября 2018Общество
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В сети возмутились новыми "военными стандартами" в санаториях Крыма.
В крымских санаториях детей одевают в военную форму / фото RoksolanaToday&Крым\Twitter
В оккупированном Крыму детей в оздоровительных санаториях одевают в военную форму.
Соответствующие фото опубликовали в Twitter на странице RoksolanaToday&Крым.
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"Евпатория. Что очень интересное. А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?" - прокомментировали фото.
Так на снимках можно увидеть, что детей одевают в форму российско образца.
Евпатория— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) November 4, 2018
Что очень интересное
А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?https://t.co/Pfuszm3vHppic.twitter.com/ckmNNckhv3
Ранее в Сети появились фотографии, как в захваченном оккупантами детском лагере «Артек» подростков учат стрелять.
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