цей матеріал доступний українською

В крымских санаториях детей одевают в военную форму (фото)

18:08, 04 ноября 2018
Общество
220 0
В крымских санаториях детей одевают в военную форму / фото RoksolanaToday&Крым\Twitter

Соответствующие фото опубликовали в Twitter на странице RoksolanaToday&Крым.

Читайте такжеВ Крыму отказались выплатить компенсацию студентке, раненной при бойне в Керчи

"Евпатория. Что очень интересное. А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?" - прокомментировали фото.

Так на снимках можно увидеть, что детей одевают в форму российско образца.

Ранее в Сети появились фотографии, как в захваченном оккупантами детском лагере «Артек» подростков учат стрелять.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #дети#оккупированный Крым#Керчь