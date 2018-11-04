В крымских санаториях детей одевают в военную форму (фото)

В сети возмутились новыми "военными стандартами" в санаториях Крыма.

В оккупированном Крыму детей в оздоровительных санаториях одевают в военную форму.

Соответствующие фото опубликовали в Twitter на странице RoksolanaToday&Крым.

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"Евпатория. Что очень интересное. А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?" - прокомментировали фото.

Так на снимках можно увидеть, что детей одевают в форму российско образца.

Евпатория

Что очень интересное

А на детский курорт детей БЕЗ военной формы просто не пускают теперь?https://t.co/Pfuszm3vHppic.twitter.com/ckmNNckhv3 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) November 4, 2018

Ранее в Сети появились фотографии, как в захваченном оккупантами детском лагере «Артек» подростков учат стрелять.