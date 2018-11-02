В Каменском рабочие и активисты снова митингуют против мэра Белоусова требуя прекратить силовые атаки и давление на предприятие «Блок ЛТД»

В городе Каменское Днепропетровской области сотрудники предприятия с иностранными инвестициями ООО Фирма «Блок ЛТД» вместе с общественными организациями «Контроль народного имущества Украины» и «Союз профессиональных журналистов г. Киева «Наша версия» вышли на акцию протеста против мэра Андрея Белоусова и беспредела местной власти. Протест прошел под окнами мэрии города.

Активисты специально провели мирный митинг во время заседания сессии горсовета, чтобы депутаты Каменского и градоначальник их услышали. Люди вышли с плакатами «Белоусов, хватит крышевать рейдерство Лисничего», «Білоусов, Лісничий, руки геть від БЛОК ЛТД!», «Белоусов, титушки и спецназ от тебя уже приходили. Кого нам еще ждать?» и прочие.

По словам активистов, на заседание сессии удалось попасть только после скандала и вызова полиции.

«Нас очень долго не хотели пускать! Пришлось вызвать полицию, чтобы зафиксировать нарушение со стороны работников горсовета. Наши депутаты, которым мы дали возможность там вообще сидеть, не хотят нас слушать. Более того, мы имеем полное право присутствовать на заседании – оно не было закрытым!», - рассказал член организации «Контроль народного имущества Украины» Людмила Гаврилюк.

Таким образом, местные избранники нарушили Закон Украины «О местном самоуправлении». В итоге, после приезда полиции, на заседание разрешили зайти только двум активистам. Они зачитали и передали обращение к депутатам, в котором просили защитить предприятие и работников «Блок ЛТД» от силовых вторжений, избиений работников предприятия и препятствования работе предприятия. Правда, депутаты закончили работу через несколько минут, не дождавшись юриста предприятия для продолжения диалога.

«Когда я пошел за юристом предприятия, чтобы он разъяснил депутатам некоторые детали, заседание просто закрыли. Наработались, в общем», - говорит член общественной организации «Контроль народного имущества Украины» Александр Власюк.

Как отмечают работники предприятия и активисты, предприятие не первый год подвергается давлению со стороны местной власти: физическому препятствованию работе предприятия, отменами разрешительной документации на работу, силовые атаки. И, хотя, суды подтверждают незаконность действий Каменского горсовета, работу предприятия это не облегчило.

Напомним, 28 сентября сотрудники неустановленного пока спецподразделения полиции Днепропетровской области, вооруженные автоматическим оружием и в масках, безосновательно сопровождали некую проверку Каменских чиновников на территории предприятия ООО Фирма «Блок ЛТД», превышая служебные полномочия, применили физическую силу, приемы рукопашного боя, задержали и незаконно доставили в Каменское отделение полиции нескольких сотрудников «Блок ЛТД» без объяснения причин. По словам потерпевших и свидетелей, действиями полицейских руководили непосредственно заместитель начальника ГУ Нацполиции области Владимир Богонос и замначальника Каменского отделения полиции Каменского Андрей Пинчук. За этими действиями наблюдали местные депутаты – Игорь Лисничий и заместитель мэра города Андрея Белоусова - Дмитрий Щербатов. По фактам нанесения телесных повреждений сотрудникам фирмы «БЛОК ЛТД» прокуратура области открыла 5 уголовных производств. Однако, по необъяснимым причинам проведение досудебного расследования данных производств было передано подчиненным господина Богоноса - полиции Днепра. Адвокаты потерпевших работников «Блок ЛТД» обратились в прокуратуру области с просьбой передать рассмотрение производств другому органу дабы недопустить заангажированного следствия. В просьбе было отказано.

Стоит отметить, что это уже не первое нападение на ООО Фирма «Блок ЛТД». Летом, представители коммунального предприятия «Экосервис» уже пытались захватить территорию предприятия с разрешения местной власти для якобы проведения благоустройства. Именно сегодня, депутаты Каменского горсовета проголосовали за программу развития коммунального предприятия «Экосервис», якобы на проведение гидрометеорологических и радиационных наблюдений. На годовое содержание «Экосервиса» требуется 3 млн 65 тыс. грн. Это деньги местного бюджета.