"Остров сокровищ" и "Доктор Айболит": чем запомнился легендарный мультипликатор Давид Черкасский

Давид Черкасский снял более 20 мультфильмов, самые известные из них — "Приключения капитана Врунгеля", "Доктор Айболит" и "Остров сокровищ".

30 октября умер Давид Черкасский, украинский режиссер, мультфильмы которого обожали миллионы.

Знаменитый мультипликатор, снявший "Приключения капитана Врунгеля" и "Остров сокровищ", Давид Черкасский умер на 87 году жизни. В начале сентября он перенес инсульт и с тех пор находился в больнице.

Давид Черкасский снял более 20 мультфильмов, самые известные из них — «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит» и «Остров сокровищ».

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Крылатые фразы из мультфильмов Черкасского

Как вы яхту назовете, так она и поплывет!

Мы бандито-гангстерито... Постоянно пьем чинзано, постоянно сыто-пьяно...

Да и ты, Бармалей, уже не тот, что был

Я там и тут — куда пошлют… А посылают часто

Ха-ха-ха! Руки вверх! Ваша песенка спета! Ваша игра проиграна!

Ведь мне не надо ни шоколада, ни мармелада, а только маленьких… Да, очень маленьких детей!

— Сколько же на корабле верных нам людей?

— Нас семеро! Вместе с Джимом!

— Ха-ха-ха-ха! Против девятнадцати.

Какой хороший мальчик.

Самые известные мультфильмы Давида Черкасского

Первой самостоятельной режиссерской работой будущего классика стал 11-минутный мультипликационный фильм «Тайна черного короля», вышедший в 1965 году. Это была агитка о противопожарной безопасности (сделанная по заказу украинского добровольного противопожарного общества).

"Приключения капитана Врунгеля"

Мультсериал был снят по мотивам повести Андрея Некрасова. Для каждой из 13 серий художники создали около 16 тысяч рисунков. При создании мультфильма использовали рисованную мультипликацию. Песня из мультфильма о "бандито гангстерито" стала хитом. "Врунгель" стал первым многосерийным мультфильмом.

"Доктор Айболит".

Мультфильм по мотивам многих произведений Корнея Чуковского. Анимацию вновь совместили с элементами живой съемки, например, дождя и дыма. Мало кто знает, что изначально он был сделан как одна большая опера. Но потом сверху пришла указка все переделать - убрать оперу и дать текст стихами и речитативом.

"Остров сокровищ".

Двухсерийный мультфильм по роману Роберта Льюиса Стивенсона. В нем были задействованы актеры и музыканты. Позже "Остров сокровищ" вышел в США без кинематографических вставок с песнями.