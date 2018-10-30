Мэр Одессы Труханов: мы хотим, чтобы в нашем городе доброта и сердечность стали трендом

19:49, 30 октября 2018
Общество
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Ник Вуйчич - всемирно известный мотивационный оратор, писатель, отец 4-х детей, который родился без рук и ног.  Темой разговора с одесскими школьниками стали дружба, уважение, сострадание как противодействие буллингу, насилию и жестокости.

Мэр Одессы Геннадий Труханов уверен, что данная встреча станет для многих школьников переломной.

«Мы можем противопоставить буллингу и жестокости  яркие жизненные примеры таких людей, как Ник Вуйчич. Я вижу, что слова Ника попали в сердце каждому присутствующему. Эта встреча подобна камню, брошенному в воду, от которого  идут круги. Мы хотим, чтобы в Одессе доброта и сердечность стали трендом», - отметил Геннадий Труханов.

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