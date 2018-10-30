Мэр Одессы Труханов: мы хотим, чтобы в нашем городе доброта и сердечность стали трендом

Мэр Одессы Геннадий Труханов уверен, что данная встреча станет для многих школьников переломной.

Сегодня, 30 октября, в Одессе ученики одесских школ встретились с НикомВуйчичем. Инициатором встречи стал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Ник Вуйчич - всемирно известный мотивационный оратор, писатель, отец 4-х детей, который родился без рук и ног. Темой разговора с одесскими школьниками стали дружба, уважение, сострадание как противодействие буллингу, насилию и жестокости.

Мэр Одессы Геннадий Труханов уверен, что данная встреча станет для многих школьников переломной.

«Мы можем противопоставить буллингу и жестокости яркие жизненные примеры таких людей, как Ник Вуйчич. Я вижу, что слова Ника попали в сердце каждому присутствующему. Эта встреча подобна камню, брошенному в воду, от которого идут круги. Мы хотим, чтобы в Одессе доброта и сердечность стали трендом», - отметил Геннадий Труханов.