Документальный фильм о жизни ребенка на Донбассе попал в лонг-лист "Оскара"

Документальный фильм о Донбассе "Далекий лай собак" ("The Distant Barking of Dogs") официально прошел квалификацию американской кинопремии "Оскар" и попал в лонг-лист.

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Об этом написал ассистент режиссера ленты Азад Сафаров в Facebook.

Он отметил, что в этом году на премии "Оскар" - рекорд по количеству документальных лент: на победу уже претендуют около 160 лент, еще около 10 прибавят в ноябре. В декабре жюри выберет 15 лучших лент.

Как сообщал УНИАН, украинский фильм "Донбасс" стал претендентом на "Оскар".