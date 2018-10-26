Алла Пугачева отреагировала на смерть Николая Караченцова
11:44, 26 октября 2018Общество
56789 0
Певица опубликовала фото Караченцова с лаконичной подписью: "Прощай, Коля!".
Соответсвующий пост появился в Instagram певицы / instagram.com
Российская певица Алла Пугачева отреагировала на смерть актера Николая Караченцова.
Соответсвующий пост появился в Instagram певицы.
Певица опубликовала фото Караченцова с лаконичной подписью: "Прощай, Коля!".
Как сообщал УНИАН, сегодня умер знаменитый советский актер Николай Караченцов. Последние два дня Николай Караченцов был в очень тяжелом состоянии. Этим утром у него отказали почки.
Читайте такжеСтала известна дата и место прощания с Николаем Караченцовым
Завтра актеру должно было исполниться 74 года.
Напомним, что в течение нескольких месяцев Николай Караченцов боролся за жизнь — год назад у 73-летнего актера диагностировали рак легкого. Сначала врачи думали, что артист всего лишь подхватил воспаление, однако при повторном осмотре у него обнаружили серьезные проблемы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter