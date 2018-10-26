Алла Пугачева отреагировала на смерть Николая Караченцова

Певица опубликовала фото Караченцова с лаконичной подписью: "Прощай, Коля!".

Российская певица Алла Пугачева отреагировала на смерть актера Николая Караченцова.

Соответсвующий пост появился в Instagram певицы.

Певица опубликовала фото Караченцова с лаконичной подписью: "Прощай, Коля!".

Как сообщал УНИАН, сегодня умер знаменитый советский актер Николай Караченцов. Последние два дня Николай Караченцов был в очень тяжелом состоянии. Этим утром у него отказали почки.

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Завтра актеру должно было исполниться 74 года.

Напомним, что в течение нескольких месяцев Николай Караченцов боролся за жизнь — год назад у 73-летнего актера диагностировали рак легкого. Сначала врачи думали, что артист всего лишь подхватил воспаление, однако при повторном осмотре у него обнаружили серьезные проблемы.