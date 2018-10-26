"Всё было готово": последним желанием Карачецова было отметить день рождения в кругу друзей - СМИ
Последним желанием актера Николая Караченцова, который сегодня умер в возрасте 73 лет, было отпраздновать свой день рождения, который должен был состояться завтра.
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Всё необходимое для праздника уже было подготовлено, друзья должны были навестить актера в больнице, сообщает Telegram-канал Mash.
"Последним желанием Карачецова было увидеть всех друзей на своём дне рождения — завтра. Для праздника всё было готово: шары и торт заказали, друзей пригласили — в больницу. Не успели", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 октября, знаменитый советский актер Николай Караченцов умер в больнице. Актер долгие годы боролся с раком. Последние два дня он был в очень тяжелом состоянии. Этим утром у него отказали почки.