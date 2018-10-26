Переход на зимнее время 2018 в Украине: когда переводят часы

Украина переходит на зимнее время для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

В Украине традиционно в последнее воскресенье октября 2018 года в состоится переход на зимнее время.

Когда Украина переводит часы на зимнее время в 2018 году

В ночь с 27 на 28 октября, а точнее, в 4 утра стрелки часов нужно перевести на час назад.

История перехода на зимнее время

Переход на летнее и зимнее время впервые ввели в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток. В СССР начали переводить стрелки часов впервые только в 1981 году.

После развала СССР, в 1996 году, Кабмин принял постановление №509 о том, что перевод времени на зимнее в Украине традиционно пройдет в ночь на последнее воскресенье октября, то есть 28 октября в 04:00 утра.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - сказано в документе.

Почему Украина переходит на зимнее время

Все просто - Украина переходит на зимнее время для более эффективного использования светового дня и экономии электроэнергии.

Когда отменят переход на зимнее время

Периодически возникают дискуссии о целесообразности перевода часов. В 2011 году Верховная Рада пыталась отменить перевод часов на зимнее время, но под давлением общественности это постановление было отменено.

В сентябре 2018 года в Украине шли разговоры об отмене возвращения на зимнее время. Минэкономразвития допускало такую возможность, однако такое решение пока так и не было не принято.