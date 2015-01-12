На этой неделе Украину занесет мокрым снегом, температура повысится до 6 градусов тепла

Атлантический воздух обусловит высокую температуру воздуха. И ночью, и днем столбики термометров будут колебаться около нуля. Днем температура повысится до 0-6 градусов тепла. Ночью небольшие морозы вероятные на востоке и в Карпатах, сообщает Opogode.ua.

Существенных осадков не ожидается. 12-13 января и 15 января местами пройдут небольшие мокрый снег и дождь, 17 января осадки охватят всю Украину. 18 января мокрый снег возможен только на востоке и в центральных областях. Местами ожидаются туманы.

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12-13 января порывы ветра будут достигать 15-22 метра в секунду.

В Киеве в течение недели ожидается высокая температура воздуха, ночью около нуля, днем 0-5 градусов тепла. Мокрый снег и дождь вероятны 12, 15 и 17 января. Порывы ветра до 15-20 метров в секунду предусматриваются 12-13 января.