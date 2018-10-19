Геращенко предложила вести реестр уголовных дел по убийствам на оккупированных территориях

Депутат также хочет призвать международных экспертов проводить соответствующие следственные действия.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко призывает вести реестр уголовных дел по убийствам на оккупированных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"Вчера вместе с Марией Ионовой мы получили ответ от Министерства внутренних дел о том, что не было заведено уголовное дело относительно убийства гражданина Украины, каким бы он ни был, преступника Захарченко. И не было заведено уголовное дело также относительно того, что Следственный комитет Российской Федерации проводит какие-то следственные действия на территории Донецка. Потому что это оккупированная территория", - отметила Геращенко.

Кроме того, она отметила события в Керчи, где были убиты украинские дети.

"Прокуратура завела уголовное дело по факту убийства украинских детей. Я не могу понять, почему у нас не заводятся уголовные дела по подрыву украинских детей на мине в оккупированной Горловке, по поводу всех тех убийств, которые происходят на оккупированных территориях", - подчеркнула депутат.

Геращенко отметила, что когда накануне Государственная дума России "в каком-то бреду шизофреническом" делает "агрессивные" заявления о том, что это якобы "на Украине кровь убитого ими же Захарченко", то "нам нечего ответить по этому поводу".

Депутат подчеркнула, что оккупированные Донецк, Луганск и Крым - это Украина.

"И мы обязаны поднимать и открывать уголовные дела по поводу каждого убийства. Для того, чтобы у нас был соответствующий реестр, для того, чтобы потом мы с этим обращались с исками в международные суды", - пояснила она.

Читайте такжеПринятие закона о гуманитарном разминировании должно объединить парламент - Геращенко

Кроме того, подчеркнула Геращенко, сейчас необходимо призвать международных экспертов, чтобы им и украинским властям предоставили доступ к оккупированным территориям для проведения соответствующих следственных действий.

"Кто убил, кто совершил эти преступления, кто подкладывал эту взрывчатку, кто мины закладывает, на которых украинские дети подрываются, кто эти колледжи там подрывает", - добавила она.

Так, Геращенко призвала правительство совместно апеллировать к международным экспертам с требованием получить доступ к каждому месту преступления, чтобы там работали они, а не следователи РФ.

На это премьер-министр Украины Владимир Гройсман также подчеркнул, что на украинских территориях, в Крыму и на Донбассе, следствие должно проводиться Украиной.

"Я не вижу здесь ничего другого, как только так, чтобы накапливать материал. Все равно все эти убийцы будут нести за это ответственность", - сказал он и добавил, что международный трибунал еще никто не отменял.