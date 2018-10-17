Климкин прокомментировал бойню в оккупированной Керчи

Глава МИД выразил соболезнования семьям погибших.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал смертельный взрыв в политехническом колледже в оккупированной Российской Федерацией Керчи.

Соответствующее сообщение глава украинского внешнеполитического ведомства разместил в микроблоге Twitter.

Читайте такжеДенисова попросила у генсека Совета Европы принять "необходимые меры" по теракту в Керчи

"Больше всего не хочу, чтобы украинскую реакцию на трагедию в Керчи называли циничной. Сочувствуем семьям погибших. Но честным и легитимным является вопрос: возможен ли был бы подобный ужас без атмосферы, которая царит в России и которую она принесла на мирный полуостров?", - заявил Климкин.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами.

Согласно версии Следственного комитета РФ, студент 4-го курса этого колледжа открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой.

По данным Национального антитеррористического комитета РФ, погибли 17 человек. Глава подконтрольной Кремлю администрации Крыма Сергей Аксенов сообщал о гибели 18 человек, еще 47, по его словам, пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье «теракт», переквалифицировали на статью «умышленное убийство».