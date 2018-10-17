В Киеве разгорелся скандал из-за мурала на станции метро (видео)

Работы на "Осокорках" должны завершить до конца ноября.

В Киеве на станции метро "Осокорки" начали создавать масштабный рисунок.

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В рамках проекта "Больше, чем Мы” восемь художников из разных уголков мира должны объединиться и творить вместе. По замыслу, такой мурал будет нести идею единства и мира, говорится в сюжете программы ТСН.Утро.

Однако настенная живопись на Осокорках уже обернулась скандалом. Ведь оказалось, что мурал будет стоить бюджету Киева аж 3,65 миллиона гривень.

Завершить рисунок обещают до 25 ноября, и художники полны осознания высокой цели.

Как сообщал УНИАН, в Харькове из-за уничтожения мурала известного уличного художника Гамлета Зиньковского началась "стрит-арт-война".