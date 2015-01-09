16% украинцев надеются на государство, 14% - на чудо – опрос

Абсолютное большинство украинцев (72%) в будущем году надеются только на себя, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу ZN.UA.

При этом 29% респондентов надеются на друзей и родственников, 16% - на государство, на чудо – 14%, на новые лица во власти – 10%, на помощь Запада – 5%, на Россию – 2%, на возвращение старой команды к власти – 0,3%. (На этот вопрос можно было давать несколько ответов).

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Спустя год после начала Майдана, изменившего страну, треть украинцев (33%) чувствуют разочарование от неиспользованного шанса – "реформы не проведены, экономическая ситуация резко ухудшилась, коррупции меньше не стало".

Еще 18% полны оптимизма – "украинцы сплотились как никогда, избрали нового президента и создали коалицию демократических проевропейских сил в парламенте и движутся в Европу".

15% уверены, что "все изменится к лучшему только когда к власти придет новое поколение, а бизнес будет отстранен от власти".