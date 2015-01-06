Опрос УНИАН: из-за обвала гривни украинцы отмечали Новый год дома и готовили оливье

Опрос пользователей группы УНИАН вконтакте показал, что из-за обвала гривни большинство украинцев были вынуждены пересмотреть свои планы на празднование Нового года.

Так, более 64% респондентов отметили, что денег в новогодние праздники им хватает лишь "на оливье и бутылку водки".

В то же время, почти 15% опрошенных заявили, что уже потратили свои сбережения на благотворительность - "подарки" военным: тепловизоры, термобелье и бронежилеты.

Читайте такжеО наступлении Нового года отныне будут извещать колокола Михайловского собора

Отпраздновать новогодние праздники в путешествии решились почти 6% респондентов: 1,9% отправились в Египет, 4% - в Европу.

В то же время, чуть более 3% украинцев перенесли на лучшие времена отдых в Египте, а 12% признались, что были вынуждены отложить и желаемую поездку в Карпаты.

В опросе приняли участие 1 524 человека.