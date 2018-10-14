Шварценеггер в Киеве: Сеть наводнили фотожабы с "железным Арни" в украинской столице
Накануне в Киев прибыл легендарный актер, политик и бодибилдер Арнольд Шварценеггер.
Шварценеггер впервые посетил Украину, чтобы принять участие в крупном бизнес-форуме, гостя в аэропорту "Киев" ("Жуляны") встречал Виталий Кличко.
В сети на это событие отреагировали саркастическими комментариями и фотожабами.
О встрече Кличко и Шварценеггера сообщила пресс-служба киевского мэра. На его странице в Facebook также появилось видео, на котором знаменитый голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния обещает вернуться в Киев, используя культовую фразу своего персонажа — Терминатора.
«Это мой первый визит в Киев, и я влюбился в ваш город. I’ll be back! Hasta la vista, baby!», — пообещал Шварценеггер.
В сети не смогли проигнорировать такое событие.
«Новости шоу-бизнеса. Киев посетил Арнольд Шварценеггер, а оккупированный Донецк — наркоманка Чичерина. Как говорится почувствуй разницу», — написал в Twitter пользователь под ником Фосфорная Горловка.
«Приходит как то Арнольд Шварценеггер к Виталию Кличко и говорит: — Виталя, мне бы помыться», «Шварценеггер направляется в Николаевскую область по историческим местам Конана Варвара», — шутили другие пользователи.
В Сети также предположили, что Шварценеггер прибыл в Киев из будущего, чтобы вернуть киевлянам горячую воду.
Кроме того, в соцсетях появились фотожабы с актером, удивляющимся жизни в украинской столице.
Как сообщал УНИАН, в Украину «Железный Арни» прилетел чартерным самолетом с толпой охраны. В аэропорту «Киев» (Жуляны) актера встретил глава столицы Виталий Кличко. В Киеве Арнольда Шварценеггерра повсюду сопровождали охранники.