Шварценеггер в Киеве: Сеть наводнили фотожабы с "железным Арни" в украинской столице

Актер впервые прибыл в Киев в качестве участника на деловой форум.

Накануне в Киев прибыл легендарный актер, политик и бодибилдер Арнольд Шварценеггер.

Шварценеггер впервые посетил Украину, чтобы принять участие в крупном бизнес-форуме, гостя в аэропорту "Киев" ("Жуляны") встречал Виталий Кличко.

В сети на это событие отреагировали саркастическими комментариями и фотожабами.

О встрече Кличко и Шварценеггера сообщила пресс-служба киевского мэра. На его странице в Facebook также появилось видео, на котором знаменитый голливудский актер и экс-губернатор штата Калифорния обещает вернуться в Киев, используя культовую фразу своего персонажа — Терминатора.

«Это мой первый визит в Киев, и я влюбился в ваш город. I’ll be back! Hasta la vista, baby!», — пообещал Шварценеггер.

В сети не смогли проигнорировать такое событие.

«Новости шоу-бизнеса. Киев посетил Арнольд Шварценеггер, а оккупированный Донецк — наркоманка Чичерина. Как говорится почувствуй разницу», — написал в Twitter пользователь под ником Фосфорная Горловка.

«Приходит как то Арнольд Шварценеггер к Виталию Кличко и говорит: — Виталя, мне бы помыться», «Шварценеггер направляется в Николаевскую область по историческим местам Конана Варвара», — шутили другие пользователи.

В Сети также предположили, что Шварценеггер прибыл в Киев из будущего, чтобы вернуть киевлянам горячую воду.

Кроме того, в соцсетях появились фотожабы с актером, удивляющимся жизни в украинской столице.

Как сообщал УНИАН, в Украину «Железный Арни» прилетел чартерным самолетом с толпой охраны. В аэропорту «Киев» (Жуляны) актера встретил глава столицы Виталий Кличко. В Киеве Арнольда Шварценеггерра повсюду сопровождали охранники.