Во Львове вместо российского культурного центра открыли Дом воина (видео)

Здание, которое почти 30 лет занимал российский культурный центр, передали украинским бойцам.

Ко Дню защитника Украины во Львове торжественно открыли Дом воина.

Как сообщает «Радио Свобода», Дом должен стать совместным общественным пространством для военных, которые защищают Украину на востоке или уже прошли боевой путь.

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Здание, которое более 27 лет занимал российский культурный центр, Львовский облсовет, как собственник имущества, после ремонта помещения передал украинским бойцам.

В Доме экспонируется часть частной военной коллекции львовянина, майдановца, участника боевых действий на Донбассе Владимира Правосудова. Среди экспонатов - старинное оружие времен Наполеона, Первой и Второй мировых войн. Пистолеты, пушки, винтовки, сабли, военная форма различных военных формирований.

Отмечается, что Дом воина будет находиться в коммунальной собственности. В течение двух недель должны быть решены все организационные вопросы и назначен руководитель.

В заведении будут увеличивать экспозицию, презентовать книги, фильмы, выставки о боевых действиях на Донбассе, и тому подобное.

Напомним, сегодня отмечается День защитника Украины. Выбор даты для праздника, 14 октября, был обусловлен исторической традицией чествования украинского войска на Покрову.

Также 14 октября традиционно отмечается как день создания Украинской повстанческой армии и День украинского казачества.