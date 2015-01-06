СМИ: В крымских супермаркетах наступил дефицит молока и алкоголя

Как сообщает Крым.Реалии, в Керчи проблемы с молочными продуктами с начала года наблюдаются в таких торговых сетях, как «Фуршет», «АТБ» и «Сильпо». Причем отсутствует как украинская, так и российская продукция.

В «Фуршете» накануне выставили на прилавки небольшое количество российской продукции, в частности молока, но его быстро раскупили. Наблюдаются перебои и с детскими кисломолочными продуктами.

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Во многих магазинах нет и алкоголя. Предприниматели объясняют это отсутствием российской лицензии на его продажу. Некоторые супермаркеты тем временем распродают остатки украинского спиртного.

Ранее пресс-служба Крымской таможни сообщила, что с 1 января 2015 года все товары, ввозимые в Крым из материковой Украины, подлежат таможенному декларированию согласно положениям Таможенного Союза.