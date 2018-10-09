Сотрудники авиаподразделений МВД будут учиться с тактическими подразделениями Нацгвардии Калифорнии

МВД работает над развитием авиационной компоненты, поэтому для подразделений системы важно ознакомиться с опытом американских партнеров.

Сотрудники авиационных подразделений Министерства внутренних дел будут учиться с тактическими подразделениями Национальной гвардии Калифорнии.

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Как сообщает Департамент коммуникации МВД, об этом стороны договорились во время встречи министра внутренних дел Арсена Авакова и командующего Национальной гвардией штата Калифорния Дэвида Болдуина.

Аваков отметил, что МВД работает над развитием авиационной компоненты, поэтому для подразделений системы важно ознакомиться с опытом американских партнеров.

В свою очередь Болдуин предложил начать партнерство между авиационными подразделениями МВД и Национальной гвардией Калифорнии.

«Если говорить о сотрудничестве в вопросах авиации, то я хотел бы предложить, чтобы мы начали партнерство между нашими авиационными подразделениями. Чтобы это было прямое партнерство между тактическими подразделениями. У нас есть авиационный батальон, который выполняет ряд задач внутри страны - защита безопасности страны. Мы можем организовать работу на уровне наших штабов. Рассказать, как мы работаем над бюджетом, рассказать о планировании операций и обслуживании, а также о программах подготовки экипажей», - сказал он.

Кроме того, стороны подписали двусторонний документ об углублении сотрудничества в сфере охраны государственной границы, в частности, в сфере борьбы с трансграничной преступностью и киберзащиты.

Также Аваков и Болдуин договорились обсудить проблемы обеспечения жильем внутренне перемещения лиц, разработать механизм их возвращения домой и восстановления инфраструктуры Донбасса.

Как сообщал УНИАН 14 июля Украина и Франция подписали контракт на приобретение 55 вертолетов Airbus Helicopters для системы авиационной безопасности и защиты МВД.

Вертолетами французского производства планируется обеспечить ГСЧС, Нацгвардию, Нацполицию и Госпогранслужбу.

МВД планирует получить вертолеты трех моделей - Н145, Н125 и Н225.

В этом году МВД получит первые четыре вертолета, которые будут эксплуатировать в подразделениях Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и НГУ. Речь идет о вертолетах для аэромедицинской эвакуации, аварийно-спасательных и противопожарных целей. Еще один вертолет Н-225 получит авиаподразделение Нацгвардии.