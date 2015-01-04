Боевики «ДНР» снова ввели комендантский час в Донецке

Об этом сообщил так называемый «представитель Минобороны ДНР», передает ТАСС.

"С сегодняшнего дня в Донецке вновь действует комендантский час. Люди уже знают как вести себя в комендантский час. Им не стоит появляться вечером на улице в нетрезвом виде. Во время непредвиденных ситуаций у них всегда должен быть при себе паспорт. Все легальные и полулегальные увеселительные заведения после 22:00 должны быть закрыты. Военная полиция работает в штатном режиме", - сказал он.

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Ранее сообщалось, что представители незаконных вооруженных формирований планировали отменить "комендантский час" в Донецке с вечера 31 декабря до утра 3 января.