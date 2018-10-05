В оккупированном Крыму РФ скрывает аварию с газовыми турбинами Siemens - МинВОТ

Оккупационные власти пытались установить турбины в одном из производственных помещений Балаклавской ТЭС, которая строится возле Севастополя.

В оккупированном Крыму власти Российской Федерации скрывают аварию, произошедшую с немецкими газовыми турбинами Siemens, доставленными на полуостров в обход международных санкций.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"30 августа 2018 года выявлены признаки разрушения крыши одного из производственных помещений Балаклавской ТЭС, которая строится вблизи города Севастополь на временно оккупированной территории АР Крым. Участок кровли крыши размерами 10х20 метров прогорел, о чем свидетельствует внешний вид разрушенной кровли и характерное задымление", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в указанном помещении установлены газовые турбины Siemens, которые импортированы в обход международных санкций.

"Именно авария стала причиной переноса, уже в третий раз, запуска данной ТЭС в эксплуатацию, а также ограничения энергоснабжения на территории АР Крым", - заявили в МинВОТ.

"По имеющейся информации, указанная авария произошла из-за нарушения инженерных и строительных норм персоналом ТЭС, а компания Siemens не предоставила своих специалистов для наладки и запуска оборудования", - сообщили в ведомстве.

Также в МинВОТ сообщили, что строительство ТЭС ведется компанией «Технопромэкспорт» российской государственной корпорации «Ростех», которая находится под украинскими и международными санкциями.

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"Природный газ, который планируется использовать для производства электрической энергии Российской Федерацией, незаконно добывается из месторождений на украинском шельфе Черного моря с помощью плавучих буровых установок «Сиваш», «Таврида», «Петро Годованець», «Україна» («Незалежність»). Последние данные о работе установок зафиксированы техническими средствами осенью этого года, в частности, активность плавучей буровой установки «Сиваш» 22 сентября 2018 года, «Таврида» 29 сентября 2018 года, «Петро Годованець» (переименована оккупационными властями в MODU Crimea 2) 2 октября 2018 года", - заявили в министерстве.

В этой связи отмечается, что в настоящее время владелец этих установок ГАО «Черноморнефтегаз» и НАК «Нафтогаз Украины» через суд добиваются возмещения убытков, причиненных незаконным захватом Российской Федерацией активов в Крыму и использования природных ресурсов Украины.

В июле 2017 года стало известно, что Siemens поставил турбины в аннексированный Крым, несмотря на санкции Евросоюза. Компания «Технопромэкспорт» заявила, что оборудование было приобретено на вторичном рынке и модернизировано на российских заводах. Немецкий концерн подал в суд с требованием признать незаконными два договора о поставке четырех турбин в Россию, которые оказались в Крыму.

Компания утверждала, что ее ввели в заблуждение, поскольку контракт касался поставки оборудования в Краснодарский край, и была готова вернуть «Ростеху» деньги. Суд отклонил этот иск.