За сутки в зоне АТО ранены трое военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационного центра СНБО Владимир Полевой.

«За последние сутки погибших среди украинских военнослужащих – нет. Трое ранены», - сообщил Полевой.

При этом он отметил, что ситуация в зоне АТО принципиально не изменилась. Украинские военнослужащие адекватно реагируют на провокации боевиков.

Читайте такжеВ Станице Луганской идут бои между силами АТО и боевиками - Москаль«Однако наиболее деструктивный фактор – наращивание российского военного присутствия на оккупированной территории Донбасса», - подчеркнул Полевой.

Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра АТО, боевики минувшей ночью 10 раз обстреляли позиции украинских военных.