За сутки в зоне АТО ранены трое военных
За последние сутки в зоне проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях ранены трое военнослужащих, погибших нет.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационного центра СНБО Владимир Полевой.
«За последние сутки погибших среди украинских военнослужащих – нет. Трое ранены», - сообщил Полевой.
При этом он отметил, что ситуация в зоне АТО принципиально не изменилась. Украинские военнослужащие адекватно реагируют на провокации боевиков.
Читайте такжеВ Станице Луганской идут бои между силами АТО и боевиками - Москаль«Однако наиболее деструктивный фактор – наращивание российского военного присутствия на оккупированной территории Донбасса», - подчеркнул Полевой.
Как сообщал УНИАН, по информации пресс-центра АТО, боевики минувшей ночью 10 раз обстреляли позиции украинских военных.