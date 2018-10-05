Журналисты рассказали о бизнесе по "отжиму" недвижимости, который процветает в прифронтовом Мариуполе (видео)
Для «покращення» жизни уже сегодня Министерство юстиции упростило регистрацию недвижимого имущества при купле-продаже.
Об этом рассказывается в сюжете программы "Гроши".
Сейчас нотариусы просто выдают вам клочок бумаги со сведениями о регистрации. А этот клочок бумаги можно напечатать на принтере и переписать имущество на себя.
Читайте такжеДело в недвижимости: СМИ рассказали о схеме реорганизации больниц, из-за которой тысячи пациентов и сотни врачей могут оказаться на улице
Ситуация с захватом имущества по всей стране приобрела катастрофических масштабов. Журналисты рассказали, как построен бизнес с захвата вашего имущества, и какую роль в нем играет Министерство юстиции.
Вопиющий случай произошел в прифронтовом городе Мариуполь.
Там местный адвокат Наталья Орловская проводит аферы с "отжимом" чужих квартир у местных жителей. Их она осуществляет путем подделки документов, запугивания и угроз криминалитетом. Таких сделок она уже провела около восьми и в отношении нее уже заведено уголовное дело.
Подробнее одна из таких историй описана в сюжете.