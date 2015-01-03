Только 3% украинцев хотят присоединиться к России - опрос

Абсолютное большинство граждан Украины (88,3%) выступают против присоединения их области к России, поддерживают эту идею 3,1% респондентов, свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного по заказу ZN.UA Киевским международным институтом социологии.

При этом градус патриотичности хоть и неровно, но все-таки снижается с Запада на Восток, если рассматривать ситуацию по регионам: Запад (94,0%), Центр (98,1%), Юг (93,3%), Восток (81,5%). Вообще по "нулям" ударили Херсон и Галичина. Дал свой ответ Никите Михалкову и "исконно-русский" город Одесса — 0,0%.

Аналогичные цифры дал вопрос о том, хотели бы граждане, чтобы их область отделилась от Украины, но оставалась независимой и к России не присоединялась. Только 2,6% хотят независимости их региона.

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Исследование "Мнения и взгляды населения Украины: Декабрь 2014 года" проводилось по заказу ZN.UA Киевским международным институтом социологии 4-19 декабря 2014 года. В ходе исследования было проведено 3035 интервью с взрослыми жителями Украины, которые проживают в 179 населенных пунктах Украины.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, которая контролируется украинской властью. Статистическая погрешность выборки не превышает 1,8%.