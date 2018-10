Календарь событий: День рождения эскалатора, появление сигнала бедствия «SOS» и самый высокий движущийся памятник в Европе

1 октября

Неделя начинается с Международного дня пожилых людей, учрежденного в 1990 году Генассамблей ООН. Сначала его стали отмечать в Европе, затем в США, а в конце 1990-х - во всем мире. По данным ООН, за последнее десятилетие состав населения планеты резко изменился - продолжительность жизни увеличилась с 46 до 68 лет и, как прогнозируется, достигнет 81 года к концу нынешнего века. В настоящее время в мире насчитывается почти 700 миллионов человек старше 60 лет, а к 2050 году количество таких людей вырастет до 2 миллиардов - более 20% мирового населения. По прогнозу специалистов ООН, к 2050 году, впервые за всю историю человечества, людей старше 60 лет будет больше, чем детей.

Еще в понедельник - Международный день музыки, учрежденный в 1973 году по инициативе Международного музыкального совета (IMC) при ЮНЕСКО. Важную роль в принятии этого решения сыграл знаменитый композитор Дмитрий Шостакович. С музыкой (от греческого musike - искусство муз) человечество связано изначально. Об этом свидетельствуют исторически данные. К примеру, китайские археологи обнаружили музей музыкальных инструментов, созданных 2 тысячи лет назад, в эпоху династии Хань. Международный день музыки призван сближать народы для взаимного обогащения культур.

Ежегодно в первый понедельник октября отмечается установленный ООН в 1985 году Всемирный день Хабитат, буквально - Всемирный день жилища (места жительства). Его главная задача - напомнить миру о коллективной ответственности за будущее среды обитания человека, о том, что мир стремительно меняется, но проблемы нехватки жилья, бедности, загрязнения территорий только нарастают. К этому Дню приурочено уже ставшее традицией вручение «Всемирной премии Хабитат», которая присуждается по результатам конкурса за новаторские и практичные жилищные проекты, причем одна премия присуждается за проект для северного, а другая - для южного полушария Земли.

Также в понедельник - Всемирный день архитектуры. Он учрежден Международным союзом архитекторов (МСА). Дата его проведения приурочена к Всемирному дню Хабитат. Международный союз архитекторов был создан сразу после Второй мировой войны для решения проблемы восстановления разрушенных городов и сел. Сейчас МСА насчитывает около ста национальных секций и более миллиона архитекторов.

Каждый год 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства, учрежденный Североамериканским вегетарианским обществом в 1977 году, а спустя год его поддержал Международный вегетарианский союз. Вегетарианство (латинский vegetabilis – растительный) – система питания, которая исключает из пищи продукты животного происхождения. Считается, что вегетарианство зародилось в азиатских странах в древние времена, в его основе лежат религиозные традиции буддизма и индуизма. В Европе вегетарианство появилось в начале 19 века, причем в Англии, где его широкому распространению способствовали завезенные колонизаторами из Индии буддистские учения. Кстати, в Англии и было основано первое вегетарианское общество - в 1847 году, сегодня в этой стране проживает наибольшее количество сторонников такого образа жизни - около 6% от общего населения. По статистике, на сегодня в мире насчитывается почти миллиард людей, придерживающихся принципов вегетарианства - примерно 12% жителей планеты. Споры о вреде и пользе вегетарианства в медицинской среде ведутся давно. По мнению врачей, у данного образа жизни есть бесспорные достоинства – низкий риск ожирения и количества холестерина. Но при этом ограничение потребления мяса приводит к недостатку жизненно важных аминокислот и минералов. Это может привести к атрофии сердечной мышцы. Поэтому медики предостерегают от «фанатского» вегетарианства. Только правильно спланированное не вредит человеку. И вести такой образ жизни вполне нормально для взрослых, то навязывать его детям - неприемлемо.

Но на этом 1 октября официальные международные праздники не заканчиваются. Ежегодно в первый понедельник октября - Международный день врача. Инициаторами его проведения выступили Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Международная медицинская гуманитарная организация «Врачи без границ». Это - праздник людей, выбравших самую гуманную профессию в мире, их значимость сложно переоценить.

1 октября 1869 года в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой. В листки из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адреса и австро-венгерским гербом просто «впечатали» марки достоинством два крейцера. Такие «письма» сразу стали популярными. За первые два месяца их было продано около 3 миллионов.

Неофициальные праздники, увидевшие свет благодаря различным организациям, а также сообществам, в том числе в соцсетях, - День гуляния по улицам исчезнувших городов, День геронтолога, День балета и День охраны енотов.

Именины у Алексея, Ариадны, Ирины, Софии, Аркадия, Сергея, Михаила, Константина, Ивана, Иллариона, Владимира, Вениамина и Бориса.

2 октября

Во вторник - Международный день ненасилия, установленный Генассамблей ООН в 2007 году. Дата выбрана не случайно: 2 октября 1869 года родился Махатма Ганди, лидер движения за независимость Индии и основоположник философии ненасилия. «Ненасилие является величайшей силой в руках человечества. Оно мощнее самого мощного разрушительного оружия, порожденного человеческой изобретательностью», - утверждал Ганди.

Еще 2 октября - Международный день социального педагога, учрежденный по итогам XVII Международной конференции социальных педагогов в Копенгагене в 2009 году. В этот день в 1870 году Рим стал столицей объединенной Италии. В 1936 году в США было открыто первое после отмены «сухого закона» предприятие по производству алкогольных напитков. В 2002 году в Японии в продажу поступил первый в мире робот - инкассатор.

Неофициальные праздники - День рождения электронной почты, День запутывания следов в осеннем парке, День молодого рабочего и День стомированных пациентов.

Именины у Алексея, Гавриила, Макара, Георгия, Давида, Игоря, Константина, Трофима, Федора, Марии, Николая и Теофила.

3 октября

В этот день 1906 году в Берлине на Морской конференции представителей 29 стран был утвержден международный сигнал бедствия на море. Изначально он состоял из букв CQD - первые две буквы означали стандартный вызов всех радиостанций, а буква D была добавлена к сигналу, так как с нее начинается английское слово Danger - опасность. К этому сочетанию букв моряки сразу же подобрали фразу «Come Quick, Danger» - «Идите быстpее, опасность». На языке азбуки Морзе фраза имела очень сложный вид. Поэтому подобрали другой сигнал из чисто технических соображений - «три точки, три тире, три точки» - «SOS», который расшифровывали по-разному: «Save Our Ship» (спасите наш корабль), «Save Our Souls», «Save Our Spirits» (спасите наши души), «Swim Or Sink» (плывите или утонем), или «Stop Other Signals» (прекратите другие сигналы). С 1 февраля 1999 все морские суда должны использовать для передачи сигналов бедствия более совершенную систему - GMDSS. Но сигнал «SOS» по-прежнему может применяться. В 1941 году в этот день американские химики Лайл Гудхью и Уильям Салливэн запатентовали аэрозольный контейнер для распыления. В 1990 году 3 октября состоялось объединение Германии, которая была разделена после Второй мировой войны. В 2003 году в Тибете был проведен первый собственный конкурс красоты. Организаторы получили 10 заявок от претенденток, но в итоге на участие в конкурсе решилась только одна из них - 20-летняя Церинг Кьи. Она и стала «Мисс Тибет» и получила приз 2 тысячи долларов. В 2003 году в Дублине был открыт движущийся памятник волне «Irish Wave» («Ирландская волна»). Скульптура высотой 35,3 м и весом более 20 тонн способна колебаться в диаметре до 6 метров при порыве ветра и затем возвращаться в исходное положение. И все благодаря 9-тонному противовесу, встроенному в конструкцию. «Irish Wave» - самая высокая и при этом движущаяся скульптура в Европе. На создание памятника ушло два года, стоимость проекта оценивается в 893,5 тысяч евро.

Неофициальные праздники - Всемирный день трезвости, День скромного смеха, День поиска каштанов и День грибника.

Именины у Михаила, Олега, Федора, Евстафия, Иона, Терезы и Иоанна.

4 октября

В четверг - Всемирный день защиты животных, учрежденный Международным конгрессом сторонников движения в защиту природы в 1931 году во Флоренции. Дата была выбрана в связи с тем, что это день памяти о католическом святом Франциске Ассизском, который считается покровителем животных. В 1675 году 4 октября голландский физик Христиан Гюйгенс запатентовал карманные часы. В 1800 году в этот день на Луганском литейном заводе - первенце российской империи в металлургии, а на то время эта территория входила в ее состав, - была запущена первая доменная печь. Луганский литейный завод был казенным предприятием по выплавке и изготовлению изделий из чугуна. Завод был градообразуюшим предприятием для Луганска. В разные годы Луганский литейный завод производил боеприпасы, вооружение, станки, весовые гири, разнообразную продукцию гражданского назначения, он даже закрывался, но потом вновь работал. Занимался он художественным литьем. На его базе в 1933 году был образован Луганский литейно-механический завод. В дальнейшем, в результате технического перевооружения производства, предприятие стало ведущим в Украине производителем отопительных радиаторов, канализационных люков и литья для машиностроения. Сейчас предприятие находится на подконтрольной боевикам территории и, как пишут СМИ, разграблено. В 1911 году в Лондоне был пущен в строй первый в мире эскалатор. В 1958 году в этот день из Лондона в Нью-Йорк начались первые регулярные трансатлантические рейсы реактивных самолетов. В 1965 году во время первого в истории папства визита папы римского Павла VI в США он издал буллу, в которой с евреев снимались обвинения в смерти Иисуса Христа. В 1991 году лидеры всех республик уже развалившегося к этому времени СССР, кроме прибалтийских, подписали договор об экономическом сотрудничестве. Так был создан СНГ, который, по факту, никогда не был дееспособным.

Неофициальный праздник - День ответов на незаданные вопросы.

4 октября также стартует Всемирная неделя космоса.

Именины у Андрея, Даниила, Димитрия, Иосифа, Виктора, Кондрата, Назара, Розалии и Франциска.

5 октября

В пятницу - Всемирный день учителя. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1994 году. Отмечается 5 октября неслучайно - в этот день в 1966 году созванная ЮНЕСКО и Международной организацией труда конференция приняла Рекомендацию «О положении учителей». Это - первый международный документ, определяющий условия труда учителей. День учителя входит в систему всемирных и международных дней ООН. Праздник призван привлечь внимание к положению учителей в обществе, их роли в образовании и развитии. Его отмечают свыше 100 государств, зачастую в этот день установлен и национальный День учителя, в том числе в Украине. В 2002 году почта Канады выпустила памятную марку в честь Всемирного дня учителя.

Еще в пятницу - Всемирный день улыбки. Этим мир обязан художнику Харви Бэллу. Он жил в США в середине 20 века и ничем особенным его творчество не выделялось. В 1963 году к нему обратились представители страховой компании «State Mutual Life Assurance Company of America» с просьбой придумать визитную карточку. Харви предложил, как теперь принято называть, «смайлик» - улыбающуюся желтую рожицу. Заказчикам работа понравилась, художник за нее получил 50 долларов. По его эскизам изготовили значки для персонала компании. Успех «визитки» превзошел все ожидания. Клиенты были в восторге от нововведения. Через несколько месяцев было выпущено более десяти тысяч таких значков. Затем улыбающаяся рожица появилась на футболках, бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. А почтовое ведомство США выпустило марку с этим символом. Всемирный день улыбки впервые отмечался в 1999 году. Девиз Дня - «Сделай доброе дело. Помоги появиться хотя бы одной улыбке». В 1933 году в этот день за национализм был уволен из знаменитого харьковского театра «Березиль» его организатор, украинский режиссер Лесь Курбас. Он переехал в Москву, где работал режиссером-постановщиком в Малом и Еврейском театрах. Был арестован 26 декабря 1933 года по делу «Украинской военной организации». 28 февраля 1934 года этапом был отправлен в Харьков. В апреле 1934 года был приговорен к 5 годам исправительно-трудовых работ, а в октябре 1935 года был сослан на Соловки. Все это время он ставил спектакли в местах заключения. 9 октября 1937 года Курбас был приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 3 ноября 1937 года, реабилитирован в 1957 году. Символическая могила Курбаса находится на городском кладбище Харькова. В 2002 в Киеве ему был установлен памятник.

В 1991 году 5 октября СССР подписал первое соглашение о сотрудничестве с Международным валютным фондом. Советский Cоюз принимал участие в Бреттон-Вудской конференции 1944 года, в ходе которой и были образованы МВФ и Всемирный банк, но позже, на фоне начавшейся холодной войны, не ратифицировал уставные документы и не вступил в эти организации. Первые контакты СССР с МВФ и ВБ относятся к концу 1988 года. В сентябре 1989 года на 44-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Советский Союз официально заявил о желании установить отношения с фондом. Однако западные страны ему отказали. По предложению президент США Джорджа Буша-старшего на встрече G7 с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Лондоне в июле 1991 года была достигнута договоренность о предоставлении стране статуса ассоциированного члена фонда, не предусмотренного уставом. В том же месяце СССР направил официальную заявку на полноправное вступление в МВФ. Ассоциированный статус был предоставлен 7 октября. К тому времени внешний долг СССР, а впоследствии и России как его правопреемницы, превышал 65,3 млрд долларов, что делало вопрос о вступлении в МВФ особенно актуальным для СССР ввиду доступа к кредитам. После развала СССР к МВФ были присоединены все бывшие советские республики. Перед фондом встала задача определить для каждой из них квоту (членский взнос) - важнейший источник финансирования МВФ, размер квоты зависит от экономики страны и ее золотовалютного запаса и влияет на доступ страны к финансовым ресурсам фонда и на право голоса. Однако на тот момент статистические данные этих стран были несовместимы с показателями, принятыми на Западе, в связи с этим МВФ вновь предпринял меры, не зафиксированные в уставе.

Неофициальные праздники - День напутствий улетающим птицам и День выдержанного в бочках пива.

Именины у Макара, Петра, Федора, Кузьмы, Николая, Мартина, Андрея, Александра, Феофана и Аполлинария.

6 октября

В субботу - Всемирный день охраны мест обитаний. Он был учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания. За 20 веков нашей эры на земном шаре исчезло 150 видов млекопитающих, в основном крупных, и 139 видов птиц. Сегодня на грани полного исчезновения находится множество видов животного мира. А каждый исчезнувший вид - невосполнимая потеря для Земли. Человек вырвался в космос, побывал на Луне, опустился в глубины океанов, но так и не смог вновь создать то, что исчезло в животном мире, причем по его вине.

6 октября 1927 года состоялась премьера первого звукового фильма, выпущенного компанией Warner Brothers - «Певец джаза» режиссера Алана Кросланда. Картина имела огромный успех и принесла компании прибыль в 3,5 млн долларов – заоблачная сумма на то время. Днем рождения кино считается 28 декабря 1895 года. Тогда в парижском кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Аппаратура Люмьеров, легкая, удобная и сравнительно недорогая, быстро получила широкое распространение, и кинематограф стал явлением мировой культуры. К началу 20 века кинотеатры распространились по всему миру. Показ кинокартин проходил под игру таперов на фортепиано. В 1925 году в США три известные компании - «Warner Brosers», «Western Electric» и вновь образованная «Vitaphone Corp» объединили усилия по продвижению звукового кино. Первым из таких и стал фильм «Певец джаза». В 1889 году в Париже было открыто знаменитое на сегодня кабаре «Мулен Руж».

Неофициальный праздник - День висения на люстре.

Именины у Андрея, Иоанна, Иннокентия, Ираиды, Петра, Антонины и Артура.

7 октября

В воскресенье нет официальных международных праздников, но есть значимые памятные даты. Так, в этот день в 1806 году в Англии была запатентована первая копировальная бумага. В 1920 году в Оксфордский университет «допустили» слабый пол. На учебу были приняты первые сто женщин. В 1944 году на завершившейся в американском Думбартон-Оксе конференции США, Великобритания, СССР и Китай пришли к решению Лигу Наций заменить Организацией Объединенных Наций. В 1991 году Верховная Рада Украины утвердила устав Национального банка. Поэтому 7 октября считается Днем рождения НБУ. В 1999 году британские ученые объявили о возможном существовании десятой, самой дальней и самой большой, планеты Солнечной системы.

Неофициальные праздники - День вежливых людей и День, чтобы вспомнить о теплых вещах.

Именины у Владислава, Галактиона, Андрея, Павла, Марии и Сергея.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь…

Нана Черная