В Харькове в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать до 4 утра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на Департамент транспорта, это связано с проведением на площади Свободы праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января метро будет перевозить пассажиров до 3:00, а наземный электротранспорт и автобусы - до 4:00.

В горсовете отметили, что из-за проведения праздничных мероприятий будет изменена схема движения транспорта в центре Харькова. В частности, с 22:00 31 декабря до 3:00 1 января будет запрещено движение транспорта на площади Свободы на участке от улицы Сумской до улицы Тринклера.

На это время изменится путь следования автобусов №20е, 65е, 88е, 119е, 217е, 296е, которые будут объезжать площадь по следующей схеме: улица Сумская - проспект Правды - проспект Ленина и далее по маршруту.

Читайте такжеВ новогоднюю ночь столичное метро будет работать до 3:30«При этом городским пассажирским автоперевозчикам предложено продолжить работу до 4:00 1 января, чтобы обеспечить работу пассажирского автотранспорта от станций метрополитена по основным направлениям. В связи с этим трамваи и троллейбусы от станций метрополитена по основным направлениям будут работать до 4:00 1 января», - отметили в горсовете.

Как сообщал УНИАН, в Харькове и области в новогоднюю ночь планируется проведение 8 массовых мероприятий, в которых планируется участие 86 тыс. граждан. Охрану общественного порядка будут обеспечивать почти 500 сотрудников милиции.