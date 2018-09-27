Чтобы заполучить американского партнера для создания совместного кинопроекта, главного героя нужно сделать американцем - писатель

Известный писатель и киносценарист Андрей Кокотюха рассказал о проблемах нынешнего отечественного кинематографа.

Сегодня в Украине снимается много фильмов, но государство готово покрыть только половину заявленной в бюджете суммы.

Об этом пишет писатель и киносценарист Андрей Кокотюха в журнале "Новое время страны".

Он говорит, что идеальный вариант — найти партнера на Западе или в Китае.

"Совсем нереальная мечта — договориться с кем-то в Голливуде. Однако Запад поможет нам в создании нужного продукта только при условии, что это интересно стране-партнеру. Для этого проект нужно переписать, сделав главный акцент на темах, идеях, контексте и проблематике, понятных жителям того государства, в чьи двери мы стучимся за поддержкой. Чтобы заполучить американского партнера для создания совместного кинопроекта, главного героя нужно сделать американцем. Переговоры с европейскими коллегами проходят на тех же условиях. Главные герои украинских фильмов — поляки, словаки, итальянцы, немцы, китайцы. Говорим, у нас есть полмиллиона долларов, вашадоля — столько же. Мы на равных. В ответ слышим: если не согласитесь на наши условия, у вас не будет наших полмиллиона", - констатирует писатель.

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Кокотюха утверждает, что продвинуть свой продукт за рубеж можно двумя способами.

"Первый описан выше: согласиться стать миноритарием в проекте, реализованном при одинаковых финансовых вложениях сторон. То есть платим пополам, но главный — не вы. Второй способ — засучить рукава и работать самостоятельно, у себя дома, в пределах своей страны. Да, условий меньше, а государство их не обеспечит. Но если все получится и продукт вашего труда станет известен в Украине, результат не заставит себя ждать", - пишет он.

Писатель уверен, что сказанное касается не только книжного, кино- и шоу-бизнеса.

"Когда о том, что вы делаете, заговорят в Украине везде и часто, партнер сам постучится в вашу дверь", - добавляет Кокотюха.

Полный вариант мнения читайте в свежем (№35) выпуске журнала «Новое время страны».