цей матеріал доступний українською

В Киево-Печерской Лавре украли икону: СМИ показали фото вора

12:31, 27 сентября 2018
Общество
1917 1
В распоряжении "Страны" оказались фото вора с камер видеонаблюдения / фото Страна

26 сентября из храма, расположенного на территории Киево-Печерской Лавры, воры унесли икону Георгия Победоносца. Кража произошла во второй половине дня.

Пропажу заметили служители и сразу же обратились к охране храмового комплекса, чтобы те просмотрели видеозаписи, сообщает "Страна", ссылаясь на источники в Нацполиции.

Читайте такжеВоздвижение Креста Господня 2018: что можно и нельзя делать в этот день

На видео оказался зафиксирован молодой человек в темном костюме, с чемоданчиком на колесиках, который воспользовался моментом, когда за ним никто не наблюдал и потихоньку снял икону со стены.

Потом вор упаковал ее в пакет и несмотря на то, что в храмовом комплексе было много служителей и прихожан, смог незаметно вынести украденное с территории Лавры.

Священники вызвали полицию, следователи завели дело по ч.1 ст.185 УК Украины - Кража. У полиции есть фото церковного вора, но он пока не задержан.

По словам церковников, украли икону "Святого Великомученика Георгия Победоносца" размером 45х37 см. Ее точная стоимость доподлинно неизвестна, но икона старинная.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #кража#Киево-Печерская лавра