В Киево-Печерской Лавре украли икону: СМИ показали фото вора

У полиции есть фото церковного вора, но он пока не задержан.

26 сентября из храма, расположенного на территории Киево-Печерской Лавры, воры унесли икону Георгия Победоносца. Кража произошла во второй половине дня.

Пропажу заметили служители и сразу же обратились к охране храмового комплекса, чтобы те просмотрели видеозаписи, сообщает "Страна", ссылаясь на источники в Нацполиции.

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На видео оказался зафиксирован молодой человек в темном костюме, с чемоданчиком на колесиках, который воспользовался моментом, когда за ним никто не наблюдал и потихоньку снял икону со стены.

Потом вор упаковал ее в пакет и несмотря на то, что в храмовом комплексе было много служителей и прихожан, смог незаметно вынести украденное с территории Лавры.

Священники вызвали полицию, следователи завели дело по ч.1 ст.185 УК Украины - Кража. У полиции есть фото церковного вора, но он пока не задержан.

По словам церковников, украли икону "Святого Великомученика Георгия Победоносца" размером 45х37 см. Ее точная стоимость доподлинно неизвестна, но икона старинная.