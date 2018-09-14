Во Львове активисты забросали помидорами участников пророссийского митинга (фото, видео)

По данным телеканала, на митинг вышли около трех десятков человек пенсионного возраста, которых можно регулярно увидеть на различных пророссийских акциях во Львове.

Во Львове забросали помидорами участников пророссийского митинга, которые устроили акцию протеста в сквере рядом со Львовской ОГА. Об этом сообщает телеканал ZIK.

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По данным телеканала, на митинг вышли около трех десятков человек пенсионного возраста, которых можно регулярно увидеть на различных пророссийских акциях во Львове. Также на акции протеста можно было заметить активистов партий «За життя» и «Украинский выбор».

Люди митинговали за снижение цены на газ, отказ от кредитов МВФ, увеличение зарплат и пенсий.