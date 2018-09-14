День фармацевта в Украине: история праздника и поздравления

Ежегодно в третью субботу сентября празднуют День фармацевта.

Профессиональный праздник – День фармацевтического работника Украины отмечают ежегодно в третью субботу сентября. В этом году День фармацевта празднуют 15 сентября.

История Дня фармацевта

Профессиональный праздник фармацевтов было основано президентом Украины 7 сентября 1999 года.

Согласно Указу президента Украины «О Дне фармацевтического работника» от 7 сентября 1999 года № 1128/99, праздник фармацевта установлен в Украине «...в поддержку инициативы Министерства здравоохранения Украины и учитывая значительный вклад работников фармацевтической отрасли в охрану здоровья населения...».

О профессии фармацевта

Фармацевтическим работником называют специалиста, основная задача которого заключается в создании, а также, хранении лекарственных средств и их подборе правильного состава.

Фармацевты могут сотрудничать с фабриками и заводами, лабораториями и складами, больницами.

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Фармацевтическая отрасль в Украине

На сегодня в фармацевтической отрасли Украины работают более 350 тысяч фармацевтов. Все они празднуют День фармацевта с пониманием того, что их работа является крайне важной для людей. Ведь именно благодаря фармацевтам страна обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами.

Стоит отметить, что Украина является экспортером лекарств, работая в этом направлении с 25 странами мира. Ассортимент препаратов, выпускаемых в Украине, постоянно пополняется.

По официальным данным, в Украине функционирует около 10 тысяч аптек, более 5 тысяч аптечных пунктов и более 6 тысяч аптечных киосков.

Поэтому день фармацевта в Украине отмечают сотрудники 5000 фармацевтических организаций.

О Всемирном Дне фармацевта

Всемирный день фармацевта был учрежден Советом FIP на Всемирном конгрессе фармации и фармацевтической науки (World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences) в 2009 г. в Стамбуле, Турция. Выбор пал на 25 сентября из-за того, что в этот день в 1912 г. была основана FIP.

Международная фармацевтическая федерация (International Pharmaceutical Federation — FIP) является глобальной федерацией национальных ассоциаций фармацевтов и фармацевтических ученых, а также единственным официальным представителем — партнером фармацевтического профессионального сообщества во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Посредством 140 организаций — членов FIP представляет интересы более 4 млн фармацевтов-практиков и фармацевтических ученых со всего мира.

Поздравление с Днем фармацевта

Фармацевт – очень важный человек, помогающий найти нужное лекарство. Я хочу тебе пожелать в твой профессиональный праздник, в День фармацевта, великого будущего, в котором ты изобретешь пилюлю от всех болезней, существующих на планете! Спасибо тебе за важные открытия и находки. Пусть твое жизненное счастье и достаток вырвется из пробирки и начнет тебя радовать с каждым днем все больше и сильнее!

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В твой профессиональный праздник, День фармацевта, прими мои поздравления! Ты работаешь ради сохранения нашего здоровья и во имя спасения жизней. Спасибо за действенные и безопасные лекарства, за то, что в аптеках можно купить любые препараты. Искренне желаю, чтобы тебе самому пореже приходилось их употреблять! Будь здоров, крепок телом и духом, молод душой и сердцем.

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Кто разбирается в лекарствах,

Взглянув лишь только на рецепт,

Поймет он сразу ваш диагноз!

Конечно, это фармацевт!

Мы от души тебе желаем,

Конечно, только лишь добра!

Тебя сегодня поздравляем!

Пускай не будет в жизни зла.

***

Вам знакомы все лекарства,

Чтобы нам скорей помочь,

И в аптеке - ваше царство

Каждый день и даже ночь.

Пусть у вас все будет гладко,

А таблетки днем, в ночи

Пусть всегда будут в достатке,

Что б всех вовремя лечить!

***

С Днем фармацевта поздравляем,

Коллегам и друзьям желаем

Благополучия и счастья,

Стабильности и в дни ненастья.

Здоровья Вам и Вашим близким,

Любви и ярких красок жизни!