Этот праздник учредили в 2008 году

Сегодня граждане нашей страны чествуют тех, кто рискует своей жизнью ради жизней других людей. Спасатель - это человек, который защищает население от огня или проводит аварийно-спасательные операции. Он действует не только при локальных эпизодах, но и во время техногенных или природных катастроф.

Ранее мы рассказывали, какой сегодня праздник отмечается во всем мире, и чем в истории запомнилась дата 17 сентября.

День спасателя - дата, традиции праздника

С 2004 по 2008 год в нашей стране этот день назывался "День работников гражданской защиты". Еще раньше, с 90-х по 2004-й год, отмечали два праздника в разное время. 29 января - День работников пожарной охраны и каждую последнюю субботу октября - День спасателя.

Читайте также17 сентября: народный праздник и обычаи, что нельзя делать сегодняСпустя 10 лет действующий, на тот момент, президент Украины Виктор Ющенко предложил объединить два праздника и учредил торжественный день - 17 сентября.

В День спасателя проводится акция "Герой-спасатель года", созданная, чтобы привлечь внимание общественности к нелегкой профессии. В рамках акции организаторы ищут нетривиальные случаи проявления героизма при спасении человеческих жизней. Победителем и обладателем награды от МЧС Украины может стать каждый.

С Днем спасателя - поздравления в стихах, прозе и открытках

Желаю сил, уверенности, смелости, решительности и упорства. Желаю отважно и гордо спасать жизни людей и судьбы животных. Желаю трезво оценивать каждую ситуацию и упрямо бороться до победного конца! Желаю безопасной и успешной деятельности без ошибок и тяжёлых случаев. Желаю долгой и благополучной жизни без тревог и неудач. Всех благ и здоровья.

Украина спит спокойно

Со спасателем таким,

Службу ты несёшь достойно,

Не страшны огонь и дым.

Наводнения, лавины,

А тебе всё нипочём,

Будь всегда таким же сильным,

Нас от бед закрой плечом.

Пусть за сотни вёрст опасность

Тебя мимо обойдёт,

Ну, а в жизни только радость

И любовь большая ждёт!

***

Сегодня отмечается праздник самых отважных, невозмутимых и решительных людей в нашем государстве - спасателей! Вы каждый день рискуете своей жизнью, боретесь со всеми земными стихиями и катаклизмами, но все же спасаете людей! За это вам огромное спасибо от всей нашей страны! Хочется пожелать вам спокойствия в ваших непростых рабочих буднях, везения, любви и надежных товарищей, готовых всегда прийти на помощь!

Приносим благодарность мы,

Всем спасателям страны,

И пускай в свой светлый праздник,

Будут счастливы они.

Преподносим поздравок,

С нежной лаской между строк,

Пожелаем много счастья,

Чтоб всегда поспели в срок.

***

Рисковать собой ради спасения других - такую профессию может выбрать для себя далеко не каждый. Так пусть же в День спасателя в Украине, каждый, кто хоть немного связан с этой отважной работой, получит заслуженное признание. Пускай все ваши трудовые будни будут спокойными, а вызовы - ложными. Пусть ваши близкие будут уверены в том, что вы вернетесь домой после смены целыми и невредимыми.

С Днем спасателя, ребята,

Благодарю вас всех за труд.

Спасают руки ваши, жизни,

Господь благословит пускай ваш путь.

Хочу, чтобы здоровье вас не покидало,

Такие молодцы, стране нужны.

Желаю жить вам всем в достатке,

И чтобы сбылись все ваши мечты.

***

Дорогие спасатели! Спасибо вам за то, что рискуя своими жизнями, вы спасаете чужие, за ваше невероятное мужество и героическую отвагу! Пусть здоровье будет, как у богатырей, сердце работает, как у марафонцев, а спокойствие на душе будет, словно у буддийских монахов. Пускай Бог отблагодарит за ваши подвиги миром, счастьем и благополучием!

Что может быть главнее их работы,

Когда, рискуя жизнью, спасают нас?

И не страшны им ямы и высоты,

И не спугнет их ни огонь, ни газ.

Они готовы каждую минуту

Прийти на помощь и отвести беду,

Спасибо за отличную работу,

За вас молиться будем Господу!

***

С Днем спасателя спешим поздравить всех, кто выполняет эту важную работу день за днем, 24 часа в сутки. Пусть ваша профессия нелегка и требует большой подготовки, желаем, чтобы хладнокровие никогда не покидало вас даже в самой сложной ситуации, а усилия и преданность профессии всегда приводили к успеху. Спасибо за ваш нелегкий труд!

Ты наш спаситель дорогой,

Тебя мы поздравляем,

Ты на работе - мы с тобой,

Душой переживаем.

Твой труд опасен и тяжел,

Но очень нужен людям,

Но ты ни разу не подвел,

И дальше также будет.

Ведь ты бесстрашен, наш родной,

И сильный, и умелый,

Тебя мы любим, дорогой,

Но как бы мы хотели,

Чтоб не случилась вдруг беда,

А было все в порядке,

Чтоб был ты жив-здоров всегда,

И бил всегда в десятку!

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Автор: Кристина Кащавцева