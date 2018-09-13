Киев посетит звезда «Властелина колец»

В Киеве 22 и 23 сентября состоится международный конвент Comic Con Ukraine, популярный среди фанатов косплей-культуры, аниме, фэнтези, манги и других представителей гик-искусства.

Читайте такжеПеред концертом в Киеве Энрике Иглесиас рассказал о своей личной жизни

Почетными гостями мероприятия станут известные актеры - Джон Рис-Дэвис, сыгравший гнома Гимли в трилогии "Властелин колец", Брайан Декарт - звезда видеоигры Detroit: Become Human, в которой сыграл роль андроида Коннора, а также его жена Амелия Роуз Блэр - звезда сериалов "Крик" (Scream), "Анатомия страсти" (Grey's Anatomy), "Менталист" (The Mentalist) и многих других.

Этой осенью событие будет придерживаться классического американского образца "Comic Con", который впервые прошел в США почти 50 лет назад и пустил свои корни по всему миру. Гости мероприятия смогут не только перевоплотиться в любимых героев, запастись свежими изданиями комиксов, принять участие в геймерских турнирах, но и познакомиться с муви- и косплей-иконами и выиграть 100 000 грн на грандиозном Косплей-шоу.

Мероприятие состоится на арт-заводе "Платформа".